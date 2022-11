Sony: 25 milioni di PlayStation 5 dal lancio ma continuano a scendere gli abbonati PS Plus

Nell'ultimo trimestre, che rappresenta il secondo trimestre fiscale 2022, Sony ha consegnato 3,3 milioni di PlayStation 5, portando il dato complessivo a 25 milioni di unità dal lancio. Si tratta di 2 milioni di unità in più rispetto al numero di PS5 che la società si aspetta di commercializzare solamente durante il prossimo anno fiscale, a riprova delle difficoltà produttive dei due anni precedenti.

La casa nipponica ha commercializzato 62,5 milioni di giochi, tra cui 6,7 milioni di titoli "first party", cioè realizzati dagli studi interni. La maggioranza dei giochi, il 63%, è stata venduta tramite il canale digitale. Tra gli altri dati interessanti, troviamo quello degli abbonati al Playstation Plus in calo di circa 2 milioni su base annua a 45,4 milioni dai 47,3 precedenti.

In contrazione anche il dato degli utenti attivi mensili, che scende da 104 a 102 milioni di utenti rispetto allo scorso anno e che Sony addebita in parte anche alla fine delle restrizioni COVID e alla volontà della gente di stare di più all'aperto e meno in casa. Da non dimenticare che la società nipponica ha rinnovato l'offerta PS Plus tra maggio e giugno, introducendo nuovi livelli di abbonamento.

A questi dati non positivi fa da contraltare il fatturato della divisione Network Services, in aumento da 110 a 117 miliardi di yen, segno che gli utenti PS Plus, seppur in calo, hanno scelto di sottoscrivere un abbonamento più costoso.

Il fatturato della divisione gaming di Sony è salito da 645,5 a 720,7 miliardi di yen (merito anche del rincaro di PS5), mentre l'utile operativo è passato da 82,7 a 42,1 miliardi di yen. La società ha spiegato che quest'ultimo dato si deve a un aumento dei costi di sviluppo dei giochi e alle spese relative alle acquisizioni, inclusa Bungie.

Sony ha tagliato le stime di utile per l'anno da 255 a 225 miliardi di yen, nonostante si appresti a introdurre un potenziale blockbuster come God of War Ragnarok, atteso il 9 novembre su PS4 e PS5. Il precedente capitolo del 2018 ha raggiunto, in totale, 23 milioni di unità grazie anche all'approdo su PC.