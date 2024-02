Xbox conferma: Hi-Fi RUSH e Sea of Thieves in arrivo su PS5. Anche Grounded e Pentiment

Dopo l'annuncio storico dato durante il podcast ufficiale di Xbox, la divisione gaming di Microsoft ha ufficialmente lanciato la sua nuova strategia multipiattaforma. La casa di Redmond avvia la distribuzione dei suoi giochi first-party sulle console della concorrenza, più specificamente su Nintendo Switch e PlayStation 5. La console ibrida sarà la prima ad accogliere le ex-esclusive Xbox: si parte da Grounded e Pentiment, due produzioni firmate Obsidian Entertainment.

Stando alle dichiarazioni di Phil Spencer e colleghi, che parlavano di "quattro giochi" per la prima fase di distribuzione, mancavano altri due titoli all'appello. Xbox ha quindi diramato un altro comunicato: Hi-Fi Rush e Sea of Thieves arriveranno presto su PS5.

Hi-Fi RUSH e Sea of Thieves: ecco quando usciranno su PS5

Dopo aver annunciato l'arrivo di Grounded e Pentiment su Nintendo Switch, Xbox ha confermato che entrambi i titoli sviluppati da Obsidian arriveranno anche sulle console Sony. Nello specifico, Pentiment sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 22 febbraio. Grounded, invece, arriverà su PS4 e PS5 il 16 aprile; per quest'ultimo, che sfoggia un comparto multigiocatore molto intrigante, sarà supportata anche la modalità cross-play tra Xbox, PlayStation, Switch e PC.

Gli altri due titoli che completano la 'prima ondata' sono Hi-Fi RUSH e Sea of Thieves. Per questi due non è previsto un lancio né su Switch né su PS4, probabilmente a causa dei limiti tecnici di queste piattaforme. Sbarcheranno entrambi su PlayStation 5 tra marzo e aprile.

"Hi-Fi RUSH, il celebre e premiato gioco d'azione basato sul ritmo in cui il mondo si sincronizza con la musica di Tango Gameworks/Bethesda Softworks, arriverà su PlayStation 5 il 19 marzo, disponibile in pre-order sui negozi digitali il 22 febbraio".

"Sea of Thieves, il gioco d'avventura di Rare, arriverà su PlayStation 5 il 30 aprile - e sarà disponibile per la wishlist dei giocatori PlayStation 5 a partire da domani, 22 febbraio". Come per Grounded, anche il gioco 'piratesco' di Rare potrà sfruttare il supporto al cross-play, in questo caso per permettere agli utenti Xbox, PlayStation e PC di condividere le proprie avventure.

Microsoft ha condiviso ulteriori dettagli in un post pubblicato su Xbox Wire.