Watch Dogs Legion: in Ray Tracing non va oltre i 30 fps con una GeForce RTX 2080 Ti

Ubisoft ha organizzato un evento in anteprima in cui vari media hanno avuto l'opportunità di testare la versione PC del nuovo Watch Dogs Legion con Ray Tracing abilitato. Sarà il primo titolo Ubisoft a supportare la tecnologia RTX e quindi a mostrare effetti di Ray Tracing. Tuttavia, sembra che la GPU più potente di NVIDIA, la GeForce RTX 2080Ti, non sia in grado di far girare il gioco a 60 fps.

Come notato da DigitalFoundry, Ubisoft ha impostato la versione preview alla risoluzione di 1920x1080 pixel al profilo visivo più dettagliato e con i riflessi in Ray Tracing abilitati. Il frame rate risultava bloccato a 30 fps. Watch Dogs Legions può essere configurato per girare a 60 fps, ma con questa impostazione l'esperienza non risultava soddisfacente.

Ovviamente, non è un risultato del tutto sorprendente, se si considera quanto sia pesante il Ray Tracing, soprattutto quando applicato a un gioco open world come Watch Dogs Legion. Dopo tutto, altri titoli Ubisoft come Ghost Recon Wildlands e Assassin's Creed Odyssey girano a 60fps a 1440p su una RTX 2080Ti. La più potente scheda video oggi disponibile sul mercato, quindi, non permette in nessuno di questi casi di giocare a 4K. Possiamo solo immaginare cosa possa succedere se in Watch Dogs Legion si abilitano i riflessi RTX e si imposta la risoluzione 4K.

Del resto l'implementazione del Ray Tracing è ancora più ardua nel caso di un gioco open world come questo. Del resto, riguarda solo i riflessi e, come mostrato nel video di Digital Foundry, è disponibile in quattro livelli di qualità. Watch Dogs Legion prevede anche l'utilizzo di DLSS 2.0.

Watch Dogs Legion uscirà il prossimo 29 ottobre. Per gli ultimi dettagli consultate quanto annunciato da Ubisoft al recente Ubisoft Forward.