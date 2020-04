Wasteland 3 è stato rinviato a causa del Coronavirus

Il direttore dello studio InXile Entertainment Brian Fargo ha sottolineato tramite un comunicato pubblicato su Twitter che il lavoro da remoto reso necessario dall'attuale crisi sanitaria da Coronavirus è stata una delle cause che hanno portato al rinvio di Wasteland 3, il gioco di ruolo ad ambientazione post-apocalittica particolarmente atteso dagli appassionati.

"Siamo molto entusiasti del feedback che abbiamo ricevuto sulla base della beta di Wasteland 3, ma le nuove sfide logistiche hanno un impatto sul rilascio" ha scritto Fargo, uno dei veterani dello sviluppo di rpg. Il primo capitolo di Wasteland è uscito nel 1988: è stato uno dei pionieri del genere e, tra gli altri, fonte d'ispirazione per la serie Fallout. Wasteland 2 è invece uscito nel 2014, in un momento storico particolarmente favorevole per gli rpg old school. Microsoft ha poi acquisito InXile nel 2018 insieme ad altri team esperti nella produzione di rpg old school come Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity).

Questo sequel è ambientato nella zona devastata innevata del Colorado. Wasteland 3 presenta combattimenti tattici impegnativi, ore di esplorazione e una storia profonda con colpi di scena che dipendono dalle scelte del giocatore. Che può decidere se affrontare l'avventura da solo o in co-operativa con gli amici, mentre personalizza la propria squadra e il proprio veicolo, il Kodiak. Altri dettagli qui.

