Warframe conquista l'iPhone: senza soluzione di continuità da PC o console

La nuova versione di Warframe per dispositivi iOS evidenzia la tendenza dei giochi originariamente concepiti per console e PC a essere portati su smartphone senza perdita significativa di performance. Ci riferiamo a titoli come Resident Evil Village e Death Stranding, che sui recenti hardware iPhone sfoggiano prestazioni impeccabili, come abbiamo visto in altri approfondimenti.

Warframe per iOS: cross-saving e cross-play

Non è l'unica caratteristica rilevante di questa versione di Warframe, perché offre la possibilità di condividere la progressione tra l'esperienza su console e quella su smartphone, consentendo ai giocatori di scegliere la piattaforma con cui continuare il gioco. Con la funzione di cross-saving, il giocatore può scegliere se proseguire con il sistema domestico o con quello mobile, permettendo all'appassionato di progredire in maniera più agile e anche quando non è a casa.

Anche su dispositivo mobile si può utilizzare il gamepad per le attività più complesse, mentre il touchscreen è adeguato per le azioni più semplici. Non manca la possibilità di personalizzare i controlli, mentre la qualità visiva è buona anche sui dispositivi iOS, sebbene non raggiunga gli stessi dettagli grafici delle console o del PC.

Warframe rimane un gioco ostico, dove il giocatore deve imparare a gestire un sistema di controllo complesso, coniugando abilità speciali all'esplorazione di complessi mondi di gioco e alla parte da sparatutto. Per quanto sia notevole l'adattamento del sistema di controllo ai dispositivi mobile, proprio la complessità di queste meccaniche di gioco indirizza a svolgere le attività più complesse con il gamepad e quelle più semplici su iPhone.

I Warframe rappresentano l'anima del gioco Digital Extremes, che non a caso prende il nome proprio da questo elemento di gioco. Si differenziano tra di loro per le abilità di base e per le statistiche, e possono essere personalizzati in vari modi dai giocatori fino a individuare la build ideale per massimizzare l'efficacia in combattimento. Con questa nuova versione del gioco, anche sui dispositivi basati su iOS si ha accesso alla versione completa del gioco, con tutte le espansioni, gli aggiornamenti e le caratteristiche esclusive per mobile.

Per quanto riguarda le caratteristiche di base di Warframe, è molto importante mantenere il passo rispetto ai compagni di team. Solo rimanendo in prossimità loro, infatti, acquisiremo il bonus affinità rispetto ai punti guadagnati e trarremo quindi giovamento dalla collaborazione. Bisogna innanzitutto apprendere come funziona la scivolata, mentre una meccanica molto importante prevede la concatenazione di scivolata con doppio salto.

Warframe: un'esperienza coinvolgente e free-to-play

Un aspetto che necessariamente va padroneggiato subito è quello legato alle, che si ottengono portando a termine le quest e molte altre attività presenti in Warframe. Bisogna innanzitutto capire come funziona il processo di progressione di Warframe: c'è unche va fatto crescere facendo salire di grado compagni, armi, Archwing e Warframe usando. Questi punti si possono ottenere mettendo il corrispondente oggetto nel loadout nella parte cooperativa o competitiva. Come in un Elder Scrolls, infatti, potenziare un certo elemento di equipaggiamento porta al potenziamento di tutto il personaggio.

Raggiungibile tramite il segmento centrale dell'Orbiter, la mappa stellare permette di scegliere le missioni da affrontare. Si può eseguire lo zoom out o lo zoom in che permette di navigare fra i vari pianeti attraverso la croce direzionale del gamepad. Non tutte le missioni sono subito affrontabili, perché bisogna prima risolvere il Raccordo tra un pianeta all'altro per poter accedere al pianeta successivo.

Warframe è un "live service", e questo vuol dire che viene continuamente aggiornato ed espanso dalla sua software house, Digital Extremes (che realizzò anche il primo Unreal). Oggi costituisce un'esperienza di gioco enorme che abbraccia 5 espansioni separate e oltre 30 missioni basate sulla trama. Le armi del nostro Warframe, inoltre, rappresentano solo l'inizio, perché si possono migliorare e sperimentare all'interno di combinazioni di equipaggiamento che esaltano il proprio stile di gioco.

È proprio all'interno di questa struttura "senza soluzione di continuità" che l'esperimento di Digital Extremes acquisisce valore. Ora è sempre possibile portare con sé, anche in mobilità, il percorso fatto all'interno del gioco, frutto in alcuni casi di anni di dedizione e impegno continuo. La possibilità di fare accesso a un mondo così ampio anche dallo smartphone rappresenta un caso più unico che raro nel panorama attuale del mondo dei videogiochi.

Warframe è free-to-play in tutti i formati, sia su PC che su console e anche su App Store.