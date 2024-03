Marvel Rivals!, l'inaspettato shooter PvP gratuito che coinvolge l'intero multiverso Marvel

NetEase Games e Marvel Games hanno presentato Marvel Rivals!, un nuovo intrigante shooter gratuito che consentirà ai giocatori di vestire i panni dei supereroi e supercrimanli Marvel e darsi battaglia in scontri 6v6. L'Alpha Test sarà disponibile a maggio e consentirà ai giocatori di sperimentare le caratteristiche del nuovo sparatutto in terza persona.

"Doctor Doom e la sua futura controparte dell'anno 2099 hanno costretto innumerevoli universi a scontrarsi nel Timestream Entanglement, creando nuovi mondi e crisi ancora sconosciute. Ora, i supereroi e i supercriminali provenienti da tutto il multiverso devono combattere insieme e l'uno contro l'altro mentre gruppi disparati cercano di sconfiggere entrambi i Doom prima che uno dei due raggiunga il dominio di queste realtà. Volti familiari diventano nuovi nemici mentre gli ex nemici diventano i più grandi alleati in Marvel Rivals" recita il comunicato ufficiale.

"Marvel Rivals è uno dei nostri progetti di sviluppo di giochi più ambiziosi. Sin dal concept del gioco e durante tutta la nostra collaborazione, il nostro team Marvel ha messo il cuore e l'anima in questo progetto e siamo entusiasti di lavorare con l'incredibile team di NetEase Games per contribuire a realizzare lo sparatutto PVP a squadre di supereroi definitivo" ha dichiarato Jay Ong, vicepresidente esecutivo e capo di Marvel Games.

In effetti, stando alla descrizione, il gioco si presenta davvero come uno sparatutto decisamente interessante. Innanzitutto, proporrà una moltitudine di ambientazioni riprese dal multiverso Marvel, da Asgard alla Tokyo del 2099. Ma non solo: il terreno di scontro sarà dinamico e i giocatori potranno sfruttare l'ambiente per ottenere un vantaggio sugli avversari.

I giocatori potranno utilizzare i superpoteri per rimodellare il terreno, mettersi al riparo dagli attacchi o sfruttare armi improvvisate. I protagonisti, inoltre, possono anche realizzare particolari combinazioni che danno vita a nuove strategie e nuovi attacchi più potenti.

Raccoon, ad esempio, può salire sulla spalla di Groot e combattere in sintonia come coppia. Hulk, invece, può sprigionare l'energia Gamma per caricare l'armatura di Iron Man e infliggere danni ingenti. La sinergia tra superpoteri consente di sfruttare attacchi in grado di ribaltare le sorti di una partita.

Naturalmente, non mancheranno progressi e aggiornamenti cadenzati: i giocatori potranno sbloccare nuovi contenuti da implementare nella strategia di gioco e non solo. Inoltre, gli update stagionali introdurranno nuovi personaggi e campi di battaglia per un'azione di gioco sempre fresca e adrenalinica.