Twitch aggiorna le linee guida sui contenuti di natura sessuale e proibisce agli streamer di usare i loro corpi come green screen

Twitch ha nuovamente aggiornato le sue linee guida comunitarie relativamente ai contenuti di natura sessuale. Il suo scopo è quello di limitare una tendenza in corso: alcuni streamer, infatti, hanno iniziato a trasmettere il gameplay sul proprio stesso corpo. Il cambiamento alle politiche del noto servizio di streaming è previsto per la giornata di domani, ma mentre le linee guida in inglese sono state aggiornate, quelle in italiano, nel momento in cui scriviamo, rimangono inalterate.

"Il modo di trasmettere i contenuti su Twitch è in continua evoluzione, e vogliamo assicurarci che le nostre regole funzionino come previsto e tengano il passo con comportamenti emergenti," ha fatto sapere Twitch. "Quando necessario, apportiamo aggiornamenti alle nostre regole per cogliere quei cambiamenti nel comportamento, in modo che sia chiaro alla comunità cosa è consentito."

La modifica si è resa necessaria perché alcuni streamer, sulla scia di Morgpie, hanno iniziato a sovrapporre sia video di YouTube che gameplay sul proprio corpo, usandolo come green screen.

I’ve officially seen it all 💀pic.twitter.com/gZ96jSa3hD — ryan 🤿 (@scubaryan_) March 16, 2024

Le linee guida sui contenuti di natura sessuale sono state modificate diverse volte nel recente periodo, per contrastare altre tendenze emergenti. Alcuni streamer si mostravano nudi, mascherando le parti più sensibili dei loro corpi, prima che Twitch vietasse esplicitamente questi comportamenti. Secondo alcuni, tuttavia, le contromosse di Twitch arriverebbero sempre in ritardo, mentre i creatori di contenuti rimangono sempre un passo avanti.