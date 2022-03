Volete farvi un PC ma non potete permettervelo? Sta arrivando PC Building Simulator 2

Costruirsi un PC da zero può essere davvero costoso, specie in questo periodo dove le schede video hanno prezzi - seppur in calo - ancora molto elevati. Per questo motivo a molti non resta che altra soluzione se non quella di costruirselo virtualmente, e tra pochi mesi potrete farlo su PC Building Simulator 2, il secondo capitolo del gioco di Spiral House che permette di creare e assemblare la configurazione dei propri sogni.

Disponibile in esclusiva su Epic Games Store a differenza del primo capitolo disponibile anche su Steam, PC Building Simulator 2 promette una qualità grafica migliore, una modalità carriera lunga almeno 30 ore e oltre 1200 componenti con licenza ufficiale da aziende come Intel, AMD, Nvidia e Thermal Grizzly (sono più di 40).

Lo sviluppatore promette anche nuove funzionalità per aumentare il realismo della simulazione. Nel trailer si vede l'immancabile illuminazione RGB e molto altro ancora. Il primo capitolo è uscito nel 2018 su PC (e poi anche su Xbox One, PS4 e Switch) e ha ricevuto due espansioni per la modalità carriera e sette DLC. Lo scorso autunno è stato pubblicato gratuitamente su Epic Games Store raggiungendo 11 milioni di utenti.