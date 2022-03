Sony PlayStation prende le distanze dalla Russia, stop alle consegne di hardware e software

Sony PlayStation ha annunciato l'interruzione delle consegne di hardware e software in Russia, nonché il lancio di Gran Turismo 7 e le operazioni del PlayStation Store. La casa nipponica si unisce quindi alle tantissime azioni che il mondo tecnologico ha intrapreso per prendere le distanze e condannare l'aggressione della Russia all'Ucraina.

Si tratta di azioni che in parte seguono le sanzioni commerciali decise da Stati Uniti, Europa e altri paesi, in parte hanno lo scopo di fare pressione sull'opinione pubblica russa affinché si erga contro la guerra e Vladimir Putin. In rete si dibatte molto sul valore e l'opportunità di queste azioni.

Sony si unisce ad altre aziende del mondo del gaming - ad esempio Microsoft, EA, CD Projekt - che hanno deciso di tagliare i ponti con la Russia interrompendo la vendita di hardware e software.

"Sony Interactive Entertainment (SIE) si unisce alla comunità globale nella richiesta di pace per l'Ucraina", si legge nella nota diffusa sui social. "Per supportare l'assistenza umanitaria, Sony Group Corporation ha annunciato una donazione di 2 milioni di dollari all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e alla ONG internazionale Save the Children per supportare le vittime di questa tragedia".