'Voi possedete Concord, Concord non vi possiede': il nuovo live-service di Sony non avrà un Pass Battaglia

Il nuovo hero shooter 5vs5 di Firewalk Studios non salirà sul carro del Pass Battaglia, un elemento che sembra ormai imprescindibile per tutti i giochi di tipo live-service.

Con il mantra "Voi possedete Concord, Concord non vi possiede", Firewalk Studios ha annunciato in una serie di post sui social media che Concord non avrà un Pass Battaglia. "Ci siamo concentrati sul rendere Concord un'esperienza gratificante e solida fin dal primo giorno, dove semplicemente si gioca, si progredisce e si completano obiettivi per ottenere ricompense".

Come precedentemente rivelato, Concord non sarà un free-to-play e verrà venduto al prezzo consigliato di €39,99. Sarà come un titolo premium, quindi, e sarà ulteriormente monetizzato con la vendita di oggetti cosmetici per personalizzare gli eroi in battaglia. Al tempo stesso, è interessante che non contempli un Pass Battaglia, visto che tutti i live-service sembrano non poterne fare a meno, incluso Helldivers 2, l'ultimo titolo di Sony lanciato in contemporanea su PlayStation e PC, proprio come Concord.

Con il Pass Battaglia, o Battle Pass, semplicemente giocando si ottengono dei benefici che per chi spende così tanto tempo nella dimensione virtuale hanno un valore. Una volta era declinato come Season Pass, ovvero la possibilità di acquistare in anticipo gli aggiornamenti futuri, mentre il Battle Pass si rifà più all'idea di guadagnarsi ulteriori opzioni di personalizzazione. Qui un approfondimento.

Oltre alle sequenze cinematografiche che gli appassionati hanno già potuto ammirare nella Open Beta (Concord è basato su Unreal Engine 5), Firewalk rilascerà altre sequenze dopo il day one (previsto per il 28 agosto), insieme a eroi, mappe e modalità di gioco, il tutto senza costi aggiuntivi per i giocatori. Concord, infatti, riceverà aggiornamenti regolari con l'obiettivo di mantenere l'esperienza di gioco fresca nel tempo.

Detto questo, dopo aver provato l'open beta non sembra un titolo propriamente innovativo, anzi dà l'impressione di essere molto derivativo rispetto a giochi live-service già esistenti. Al punto che soprattutto i giocatori PC non sembra lo stiano apprezzando particolarmente.