Concord: l'hero shooter di Sony PlayStation convince solo a metà - Anteprima

Se confrontato con lo scorso anno, il 2024 videoludico di Sony PlayStation è piuttosto scarno in termini di esclusive. Certo, di recente il colosso nipponico ha annunciato l'entusiasmante ritorno di Astro Bot, con la prima avventura 'completa' del robottino in arrivo su PS5 il prossimo settembre. C'è poi Silent Hill 2, remake dell'omonimo survival horror in lavorazione presso Bloober Team e in arrivo a ottobre. Sul fronte delle uscite single player il discorso, purtroppo, termina qui.

C'è però un'altra release degna di nota che va a popolare, invece, il parco titoli multigiocatore di PlayStation. Parliamo di Concord, sparatutto in prima persona sviluppato dagli statunitensi di Firewalk Studios con la pubblicazione di Sony Interactive Entertainment. La formula scelta per questo ambizioso gioco multiplayer è quella tipica dei team shooter 5 contro 5. Qui trovano spazio alcune meccaniche 'prese in prestito' dai più popolari esponenti del genere, primo fra tutti Overwatch 2, e da altri FPS meno convenzionali, come Destiny 2.

Grande attenzione è dunque rivolta al roster, con eccentrici personaggi - o eroi, se preferite - dalle abilità e dagli equipaggiamenti unici. Optando coraggiosamente per questa formula, tuttavia, il team di Concord sembra aver commesso qualche errore di 'ingenuità': ci sono evidenti problemi di bilanciamento e il ritmo dei match non è sempre incalzante, a prescindere dalla modalità di gioco scelta. Il gunplay, inoltre, non ci ha convinto del tutto.

Il debutto di questo shooter è imminente: Concord uscirà il 23 agosto su PS5 e PC. Abbiamo avuto l'opportunità di provare il gioco in anteprima grazie alla Beta, la quale consentirà a Firewalk di raccogliere un bel po' di feedback prima del debutto. Vi diamo quindi le nostre prime impressioni su questo sparatutto online, condividendo con voi dubbi e certezze.

La (caotica) vita dei Freegunner



Concord si presenta come un action stravagante e vuole raccontare la storia di un gruppo di fuorilegge, assoldati come mercenari per compiere ogni genere di incarico.

È la storia dell'equipaggio della Northstar, una squadra di individui alquanto strambi che ricordano (non poco) i più famigerati Guardiani della Galassia dell'universo fumettistico Marvel - soprattutto in termini di caratterizzazione. La cutscene che accoglie i giocatori al primo avvio del gioco ci presenta alcuni volti della Northstar: Lennox è un pistolero dal sorriso smagliante ed è sicuramente un mingherlino se confrontato con Star Child, un guerriero alieno tutto-muscoli che vanta una lunga esperienza in battaglia; 1ic0 è un grande robot da riciclo dal cuore tenero, molto affezionato a Haymar, una potente mistica del fuoco.

La maggioranza degli eroi e anti-eroi di Concord richiama in maniera alquanto sfacciata figure provenienti da altre opere multimediali, non solo videoludiche. Abbiamo già menzionato 'Guardiani della Galassia', ma troviamo punti di contatto anche con il suddetto Overwatch, che però può vantare un character design decisamente più ispirato. Se non altro, il gioco propone cutscene e filmati per un maggiore coinvolgimento del giocatore sul fronte narrativo, là dove altri 'hero shooter' si limitano a introdurre nuovi personaggi senza contestualizzarli.

In ogni caso, vedremo come i veri problemi legati ai protagonisti di Concord riguardino, innanzitutto, il loro bilanciamento sul campo di battaglia.

Un po' Overwatch, un po' Destiny - un po' di tutto.

La versione Beta di Concord ha accolto una piccola manciata di utenti tra il 12 e il 14 luglio, tramite l'accesso anticipato a numero chiuso. Abbiamo provato il gioco in quest'occasione, ottenendo l'accesso al roster completo del gioco, con tutti i 16 personaggi che troveremo al lancio di Concord. Erano presenti anche quattro mappe (Acquelibere, Geode Stellare, Piattaforma abissale e Rischio di scossa) e tre modalità di gioco (Contatto, Caccia al trofeo e Corsa al carico).

Fatta eccezione per Caccia al trofeo, che consiste in scontri più dinamici e dalla risoluzione immediata, le game mode di Concord si basano sul completamento di obiettivi specifici. Idealmente, i giocatori dovrebbero comunicare tra loro e unire le forze, scegliendo il personaggio più adatto al proprio stile di gioco e gestendo le relative abilità in maniera sinergica. Agli atti pratici, complice un inquadramento non chiarissimo delle 'classi' a cui appartengono i vari eroi, le partite risultano abbastanza caotiche e raramente si riesce a coordinarsi con i compagni. Oltretutto, le due modalità 'a obiettivi' non prevedono il respawn, il che potrebbe scoraggiare - anche in futuro - i giocatori meno esperti che si avvicineranno a Concord.

Come anticipatovi, ogni Freegunner può contare su abilità uniche, ma anche su un'arma distintiva. Personaggi come il già menzionato Lennox o la più furtiva Kyps faranno affidamento su pistole, mentre altri utilizzeranno fucili automatici, mitragliette, in alcuni casi persino delle mitragliatrici gatling. C'è indubbiamente molta varietà, ma anche una predisposizione, da parte del gioco, a rendere più efficienti determinate bocche da fuoco rispetto ad altre.

Roka, ad esempio, è un personaggio evidentemente indirizzato al DPS e con il suo lanciarazzi SAL-90 può 'volare' nell'arena e bersagliare in volo i malcapitati avversari. Ricorda molto il personaggio di Pharah di Overwatch, replicandone il moveset e incrementandone a dismisura le capacità offensive. Roka può infliggere un gran quantitativo di danni con i colpi diretti, ma anche i danni subiti tramite il cosiddetto splash damage mostrano numeri preoccupantemente alti.

Ancora più allarmante è l'aim assist, funzionalità che vuole avvantaggiare gli utenti su console, limitati meccanicamente nei movimenti e nella mira dal controller. L'assistenza alla mira non è certamente una novità per chi gioca gli FPS su PlayStation o su altre piattaforme casalinghe, ma il modo in cui essa è stata implementata in Concord ci è parso piuttosto problematico.

Parlando sempre di Roka, ad esempio, il suo lanciarazzi riesce ad agganciarsi con notevole facilità al nemico, anche con il più lieve movimento della levetta analogica del DualSense. Il time-to-kill di Concord non è particolarmente basso e pertanto i giocatori devono essere sempre precisi e 'consistenti' durante l'azione. In tale contesto, un aim assist troppo generoso può fare una grande differenza e può spingere i giocatori a preferire la scelta di armi e Freegunner specifici, almeno fino all'introduzione di eventuali nerf e buff da parte degli sviluppatori.

Se non bastasse l'elevato time-to-kill, una progettazione poco convincente delle mappe inficia ulteriormente sul ritmo dei match competitivi. Alcune arene offrono spazi troppo ampi, altre spazi troppo stretti, altre ancora sono semplicemente troppo labirintiche. Il posizionamento del punto di respawn non è sempre efficiente e ci siamo spesso ritrovati a correre per diversi secondi prima di incontrare un avversario. Occorre inoltre sottolineare come l'azione si concentri puntualmente in una o due aree specifiche di ogni mappa, a prescindere dalla modalità giocata.

A queste problematiche si affiancano delle incertezze relative alla 'classificazione' degli eroi. Il roster di Concord è variegato tanto nell'estetica dei personaggi quanto nelle capacità offensive e difensive di ogni Freegunner, ma queste 'differenze' non appaiono sempre marcate. Per volontà di Firewalk Studios, in questo sparatutto non troviamo una suddivisione dei personaggi in ruoli o classi specifiche, a differenza di quanto avviene in un Overwatch, insomma.

Sarà l'aspetto del personaggio controllato a suggerire il suo ruolo all'interno del team. Eroi di grossa stazza come 1ic0 e Star Child avranno movimenti più limitati, assumendo di fatto il ruolo di tank, mentre altri personaggi, come Bazz, It-Z e lo stesso Lennox potranno correre e scattare con maggiore facilità. Ciononostante, questa maggiore lentezza dei tank non si traduce necessariamente in una maggiore resilienza: c'è un'effettiva differenza negli HP (punti salute) distribuiti a ogni personaggio, ma non c'è mai un grande distacco tra un ipotetico tank e un eroe DPS.

Parlandovi invece dell'esperienza di gioco pad alla mano, anche il gunplay si dimostra alquanto derivativo, richiamando alla mente popolari first-person shooter come Halo o Destiny 2. Non parliamo infatti di uno sparatutto 'boots on the ground' à la Battlefield, o come i più recenti Call of Duty: impersonando i Freegunner, i giocatori possono compiere lunghi salti e scatti talvolta sovrumani, per non parlare dei numerosi poteri che danno un'importante svolta all'azione.

A differenza di Halo, e in maniera più simile a Destiny 2, conta molto anche il gioco di squadra e i lupi solitari si troveranno sicuramente in difficoltà quando tenteranno un 1v2.

Parlando di Destiny 2, da quest'ultimo viene 'rubata' la schivata del Cacciatore, abilità che in Concord innesca un passaggio dall'inquadratura in soggettiva a quella in terza persona. Tuttavia questo cambio d'inquadratura non avviene con la stessa immediatezza e fluidità che troviamo in Destiny 2 e, oltretutto, viene accompagnato da un lieve ma fastidioso input lag.

Una delle caratteristiche più interessanti è la progressione separata per ciascun Eroe. Giocando con uno specifico personaggio, infatti, si ottengono punti progressione indirizzati esclusivamente a lui, che consentono di ottenere ricompense e sblocchi estetici che lo migliorano visivamente sul campo di battaglia.

Tutto sommato, impugnare le armi di Concord restituisce un feedback abbastanza piacevole. Ci sarebbe piaciuto sentire una maggiore 'fisicità' dei colpo inferti agli avversari, anche per avere una maggiore percezione dei danni effettivamente inflitti. L'UI compie comunque un ottimo lavoro nel fornire tutte le principali informazioni sulle condizioni del personaggio, sullo stato delle abilità attive e su tutto ciò che avviene nel corso del match.

Sul fronte tecnico troviamo sicuramente una situazione più rassicurante. Concord vanta un buon colpo d'occhio, con un'eccezionale resa dei dettagli su PS5 e naturalmente su PC. I personaggi sfoggiano animazioni fluide e realistiche, il che compensa la 'piattezza' della loro estetica. Alimentato da Unreal Engine 5, Concord è uno dei giochi con la grafica più dettagliata fra gli esponenti del suo genere, con mappe di gioco gradevoli visivamente e personaggi molto realistici, sia nelle sequenze di intermezzo che durante il gameplay vero e proprio.

Su console lo sparatutto vanta ottime performance, raggiungendo risoluzioni elevate con un frame rate ancorato ai 60 FPS. Su PC le prestazioni possono solo aumentare e fortunatamente i requisiti di sistema sono molto accessibili: per giocare a 60 fotogrammi al secondo con una risoluzione pari a 1080p, si raccomanda un Intel Core i7-8700K (o un AMD Ryzen 7 2700X), accoppiato con una NVIDIA GeForce GTX 1660 o una AMD Radeon RX 5500 XT. Per giocare ai settaggi 'Ultra', Firewalk consiglia un Core i7-10700K o un Ryzen 7 3700X, affiancato da una GeForce RTX 4070 Ti o da una Radeon RX 7900XT - e almeno 16GB di memoria RAM.

Concord: una partenza meno elettrizzante del previsto

Se Concord fosse l''ennesimo' FPS online free-to-play, le problematiche appena evidenziate non sarebbero poi così allarmanti. Eppure lo sono, dal momento che questo gioco verrà venduto dal prossimo mese al prezzo consigliato di €39,99. Allo stato attuale, per Firewalk c'è ancora molto lavoro da fare per bilanciare al meglio il suo variegato roster e per limare altre imperfezioni.

Abbiamo provato tre modalità di gioco in quattro diverse mappe, ma la Beta aperta che verrà inaugurata questa settimana amplierà l'offerta con una nuova game mode e un'arena aggiuntiva. Difficilmente faranno la differenza al punto da convertire i suddetti dubbi in entuasiasmanti certezze, ma è innegabile che gli sviluppatori si stiano impegnando a raccogliere ulteriori feedback prima dell'imminente messa in commercio, onde evitare un lancio disastroso.

La Open Beta di Concord ospiterà i giocatori PS5 e PC dal 18 al 21 luglio, prima di chiudere definitivamente i battenti in vista del lancio previsto per il 28 agosto.