Concord, l'Open Beta non ha conquistato l'utenza PC: picco di soli 2.338 giocatori

Sviluppato da Firewalk Studios, Concord è uno sparatutto team-based che debutterà tra poco più di un mese su PlayStation 5 e PC. La produzione firmata Sony Interactive Entertainment ha aperto le sue porte ad una cerchia ristretta di giocatori, in un primo momento, per poi spalancarle al grande pubblico con una Open Beta. Quest'ultima si è svolta tra il 18 e il 21 luglio, sulla console Sony e su Windows, ma pare che non abbia avuto grande successo in termini di affluenza.

Concord convince, ma i numeri non lo dimostrano

Come riporta TechSpot, il nuovo Game-as-a-Service di Sony avrebbe convinto diverse testate videoludiche per la sua divertente formula gameplay. Ciononostante, lo scorso weekend la Open Beta non è stata giocata da molti utenti, almeno su PC.

Stando ai dati raccolti da SteamDB, Concord ha raggiunto un picco di 2.388 giocatori connessi contemporaneamente. Un numero che, come sottolinea anche TechSpot, difficilmente farà felice il publisher giapponese. Sempre su SteamDB si legge che, nella giornata di domenica, la beta aperta ha toccato il 'fondo' con soli 515 utenti connessi. In confronto, il recente Helldivers 2 - altra pubblicazione di SIE per PS5 e PC - aveva raggiunto la stratosferica soglia dei 458.709 giocatori connessi simultaneamente a pochi giorni dal debutto commerciale.

Day 1 of the Concord Open Beta peaks at 2,388 concurrent players on Steam.#Concord #ConcordBeta pic.twitter.com/44RvdCf9R5 — KAMI (@Okami13_) July 18, 2024

Ribadiamo che queste cifre riguardano esclusivamente l'audience di Steam ed è probabile che Concord sia stato giocato da molti più utenti su PlayStation 5. Lo scarso interesse da parte degli utenti potrebbe essere spiegato dal fatto che, a differenza di altri popolari sparatutto online, il gioco in questione non sarà un free-to-play e verrà venduto al prezzo consigliato di €39,99.

Va detto che Firewalk Studios promette un ricco supporto post-lancio per Concord, con numerosi contenuti aggiuntivi rilasciati periodicamente e gratuitamente per gli acquirenti del gioco.

Nella nostra anteprima abbiamo parlato di Concord e di quelli che, a parer nostro, sono i principali problemi dell'FPS: "Se non bastasse l'elevato time-to-kill, una progettazione poco convincente delle mappe inficia ulteriormente sul ritmo dei match competitivi. Alcune arene offrono spazi troppo ampi, altre spazi troppo stretti, altre ancora sono semplicemente troppo labirintiche. [...] A queste problematiche si affiancano delle incertezze relative alla 'classificazione' degli eroi. Il roster di Concord è variegato tanto nell'estetica dei personaggi quanto nelle capacità offensive e difensive di ogni Freegunner, ma queste differenze non appaiono sempre marcate".

Per quanto riguarda le sensazioni pad alla mano, il gunplay di Concord "si dimostra alquanto derivativo, richiamando alla mente popolari first-person shooter come Halo o Destiny 2. [...] Tutto sommato, impugnare le armi di Concord restituisce un feedback abbastanza piacevole".

Concord sarà disponibile dal 28 agosto su PC e, in esclusiva console, su PS5.