Perché i GaaS stanno riscuotendo così tanto successo, e cosa acccadrà ai giochi single player?

Ormai se un titolo non è di tipo GaaS difficilmente riesce a catturare le attenzioni degli appassionati, ma anche della critica del settore. Games as a Service (GaaS) è un modello di distribuzione e gestione dei videogiochi in cui i giochi sono forniti e mantenuti come un servizio continuo piuttosto che come un prodotto finito. Questo approccio implica che i giochi siano aggiornati e migliorati regolarmente con nuovi contenuti, funzionalità e patch per mantenere l'interesse dei giocatori e prolungare la vita utile del gioco.

A cominciare dal successo mondiale di Fortnite, tutti gli altri titoli che hanno saputo conquistarsi fette di pubblico notevoli negli ultimi anni sono stati di tipo GaaS. Penso a Destiny 2, Diablo IV, Palword, Helldivers 2, Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2, League of Legends, solo per citarne alcuni.

Ma perché i GaaS hanno così tanto successo? La spiegazione è molto semplice: sono basati su meccaniche ripetitive che non richiedono molto sforzo mentale per essere padroneggiate e superate, mentre alla fine del percorso di gioco c'è sempre pronta per il giocatore una ricompensa. Molto spesso si tratta di ripetere tantissime volte i medesimi livelli di gioco, con sfide sempre molto simili tra di loro, senza che al giocatore venga richiesto un lavoro creativo, o che implichi un qualche tipo di difficoltà mentale o mnemonica: insomma, si ha sempre la garanzia di "farcela" e si ottiene sempre qualcosa in cambio a cui si ambisce in maniera particolare.

Diablo IV, così come i suoi predecessori, o lo stesso World of Warcraft, sono i più fulgidi esempi di quello che stiamo dicendo, una struttura su cui Blizzard ha costruito le sue fortune economiche. Il concetto di Battle Pass in tutto questo è molto importante: semplicemente giocando si ottengono dei benefici che per chi spende così tanto tempo nella dimensione virtuale hanno un valore. Una volta era declinato come Season Pass, ovvero la possibilità di acquistare in anticipo gli aggiornamenti futuri, mentre il Battle Pass si rifà più all'idea di guadagnarsi ulteriori opzioni di personalizzazione.

Faccio un esempio per farmi capire meglio. In Destiny 2 a un certo punto si è presentata la necessità di sbloccare un accessorio di equipaggiamento conosciuto come Sciamanti. Per farlo avrei dovuto rifare la medesima campagna single player che avevo già completato in modalità normale, ma alla ben più difficile modalità Leggenda. Ho dovuto ripetere le stesse medesime missioni, di cui conoscevo i meccanismi e di cui non mi importava più la storia a corredo. Vista la grande difficoltà le ho dovute affrontare in co-operazione, ovvero mi sono lasciato aiutare da altri giocatori. Con il loro sostegno, progredire è diventato abbordabile, in alcuni casi facile quando ho avuto compagni molto forti.

Insomma, ciò che mi veniva richiesto era il tempo e non un qualche tipo di capacità o impegno mentale per risolvere puzzle, enigmi o superare altri ostacoli. Quando ho ottenuto gli Sciamanti qualcosa in me è cambiato, così come il mio approccio in Destiny 2. Non era solamente il fatto che la mia build da Telascura funzionava in maniera diversa, e più efficace, o che avrei adesso affrontato le medesime ripetitive sfide con la consapevolezza che qualcosa era cambiato nel mio personaggio, e che l'interazione sarebbe stata per questo leggermente differente.

Era proprio il fatto che gli Sciamanti fossero MIEI: potevo vederli osservando le gambe del mio personaggio, e addirittura personalizzarne i colori. Sentivo che il mio ruolo nel mondo simulato era cambiato, che avevo ottenuto un traguardo non indifferente e che questo aveva qualche conseguenza anche sugli altri giocatori che affrontavano le stesse sfide intorno a me. Insomma, ero soddisfatto della ricompensa che avevo ricevuto, le davo valore.

GaaS quindi si riferisce a un tipo di esperienza di gioco che contemporaneamente c'è sempre stato ma che allo stesso tempo acquisisce un senso rinnovato all'interno della sfera della community online e della condivisione dell'esperienza con altri giocatori. I giochi GaaS ricevono aggiornamenti frequenti che possono includere nuovi livelli, missioni, personaggi, armi, skin, eventi stagionali e molto altro. Questi aggiornamenti mantengono il gioco fresco e interessante per i giocatori. Inoltre, molti giochi GaaS offrono contenuti aggiuntivi acquistabili tramite microtransazioni. Questi possono includere elementi cosmetici, pacchetti di espansione, boost temporanei, e altre funzionalità che migliorano l'esperienza di gioco.

Gli oggetti acquistabili come le microtransazioni o i Battle Pass non sono per niente da trascurare se si ragiona in termini di modelli di business e di ricavi. Qualche giorno fa mi capitava di leggere un commento a una news su Hardware Upgrade in cui si diceva che era quasi superfluo creare un gioco free-to-play perché i ricavi consentiti da questo modello di business sono tutto sommato marginali. Questo non è vero: basta consultare un qualsiasi tipo di studio per rendersi conto che oggi i giochi che ricavano maggiormente, e che marginalizzano di più rispetto agli investimenti, sono proprio quelli basati sul modello free-to-play, dove gli utenti spendono proprio per assicurarsi le opzioni di personalizzazione e gli oggetti cosmetici.

Sono molto importanti anche gli eventi e le stagioni, visto che incoraggiano i giocatori a tornare regolarmente per partecipare e ottenere premi esclusivi. E la costruzione della community diventa fondamentale: insomma, i GaaS sono qualcosa in continuo "divenire", i giocatori sanno che non andranno mai incontro alla parola "fine" e che tutto il loro "lavoro" sarà continuamente ricompensato.

Questo comporta ovviamente delle conseguenze negative. A cominciare dal fatto che non c'è più la necessità di stimolare un continuo progresso tecnologico: agli sviluppatori viene richiesto l'aggiornamento dei contenuti, non che lavorino per il miglioramento della grafica finalizzato ad aumentare l'immedesimazione o il fascino di scoprire la novità successiva. Sarebbe in contraddizione con il "segreto della ripetitività" di cui prima abbiamo parlato.

Un mio caro amico lavora per una divisione scozzese di Epic Games e, proprio insieme all'esplosione del successo di Fortnite, mi raccontava come la sua software house avesse smesso di lavorare su Unreal Engine o su avveniristiche tecnologie di gestione della grafica tramite il cloud per concentrarsi sulla realizzazione dei contenuti di personalizzazione di Fortnite, skin per i personaggi in particolar modo. È emblematico di come il mondo dei videogiochi sta cambiando.

I single player ci saranno ancora? Il punto è che incontrano due tipi di difficoltà, una legata ai giocatori e l'altra alla critica. Nel primo caso tendono a perdere molto velocemente l'attenzione dei giocatori: di un nuovo titolo, penso ad Alan Wake 2 o a Hellblade 2, ormai se ne parla per settimane, forse un mese, dopo di che cade subito nel dimenticatoio. Solo gli addetti ai lavori si ricordano del passaggio di questo tipo di giochi, ma il pubblico di massa rimane indifferente. E non è roba da poco, se si considera che realizzarlo può essere costato anche diverse decine di milioni di euro. Inoltre, per poter catturare l'attenzione della critica, e ricevere voti alti, il gioco deve offrire una mole di contenuti enorme.

I titoli che hanno ricevuto i voti più alti negli ultimi anni sono giochi come Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o Grand Theft Auto V, ovvero titoli per la cui realizzazione sono servite modalità di lavoro riconducibili al "crunch", ovvero tantissimo tempo e sacrifici ai loro autori, ma anche ai tecnici che occupano posizioni meno rilevanti nell'organigramma della software house. Oggi produrre un gioco single player veramente valido rischia di diventare anti-economico, difficile da realizzare e difficile da giocare anche per i giocatori, visto il tanto tempo che richiede e vista la tendenza ad avere delle vite molto frammentate, tipica di tutti noi oggi, dove non ci dedichiamo più per molto tempo alla stessa cosa. Anche dal punto di vista dell'efficacia della narrazione, e del rapporto tra narrazione e gameplay, i single player di oggi vanno incontro a un'assenza di innovazione. Ma questo è un altro ampio discorso che va affrontato in separata sede.

I GaaS non hanno lo stesso problema: perché Diablo IV o Destiny 2 permettono di dedicarsi a una missione per volta, che richiede magari solo 30 minuti, mentre Fortnite è proprio l'emblema migliore di questo ragionamento, visto che le sessioni di gioco sono limitate giocoforza a una durata di circa 15 minuti. Al tempo stesso, Fornite non è l'unico titolo rappresentativo del cambiamento delle tendenze di gioco.

L'altro è. Parliamo di un prodotto squisitamente GaaS con una gestazione di sviluppo praticamente infinita al punto che esiste solo la componente GaaS mentre la parte ludica non è mai arrivata. Si possono acquistare navi spaziali ed elementi di personalizzazione, spendendo anche cifre considerevoli di decine di, il tutto basato sulla promessa di qualcosa che ci sarà ma che non arriva mai. In altri termini, c'è solo la parte di aggiornamento continuo mentre il videogioco non è mai arrivato.