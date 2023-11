Vanguard: annunciato insieme ad Alan Wake 2, completamente cestinato

"Vanguard" è stato il nome di un progetto multiplayer di Remedy Entertainment, prodotto con il supporto del colosso cinese dei videogiochi Tencent. La software house finlandese ha deciso di ricominciare da zero con questo lavoro, abbandonando il modello free-to-play per abbracciare l'approccio premium e proporre il gioco a prezzo pieno. Inoltre, abbandona lo stesso nome "Vanguard" per virare verso Kestrel.

Kestrel sarà, così, un gioco premium con una consistente componente multiplayer cooperativa. Era stato annunciato insieme ad Alan Wake 2, quando si diceva che Vanguard avrebbe combinato "l'esperienza narrativa dello studio e il gameplay d'azione in un'esperienza multiplayer immersiva".

Secondo GameWatcher, dopo aver raggiunto la fase di sviluppo proof-of-concept, Remedy e Tencent si sono presi il tempo necessario per valutare lo stato del progetto e hanno deciso i passi successivi, ritornando alla fase di concept iniziale. Anche per Kestrel, quindi, Remedy conterà sul supporto del potente produttore cinese.

Parte del gruppo che ha lavorato fin qui su Vanguard si sposterà su altri lavori interni a Remedy, mentre i responsabili principali si concentreranno sulla nuova direzione intrapresa con Kestrel. "La nuova esperienza si appoggerà maggiormente sui punti di forza principali di Remedy e si baserà su molte delle funzionalità, risorse e temi già progettati per Vanguard." si legge in una dichiarazione agli azionisti. "Abbiamo fatto grandi passi avanti nello sviluppo free-to-play e multiplayer con Vanguard. Dopo un'attenta considerazione, crediamo che intraprendere una nuova direzione e realizzare il gioco intorno alle competenze classiche di Remedy sia la strada da percorrere".

A quanto pare, dunque, i lavori su Vanguard erano giunti in uno stadio piuttosto avanzato, ma questo non è bastato a convincere Remedy e Tencent, che adesso sembrano alla ricerca di un progetto con fondamenta più solide. In occasione dell'annuncio di Vanguard e di Alan Wake 2 (non perdetevi la nostra analisi tecnica), Remedy rivelava anche il seguito di Control e uno spin-off multiplayer di quest'ultimo.