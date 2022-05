Remedy lavora a 4 progetti oltre ad Alan Wake 2

Durante una conference call con gli investitori, Remedy ha fatto il punto su tutti i progetti a cui sta lavorando. Oltre ad Alan Wake 2, la cui uscita è stata confermata al 2023, ci sarebbero altri quattro titoli che lo studio sta sviluppando e che dovrebbero esordire tra il 2023 e il 2025, anche se per il momento i dettagli sono ancora pochi.

Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato del ritardo nel rilascio di nuove informazioni su Alan Wake 2, previsto per l'estate ma rimandato a data da destinarsi. In quell'occasione, Remedy si è limitata all'annuncio della nuova serie TV basata sull'omonimo scrittore oltre a confermare la data d'uscita della remastered del primo capitolo per Nintendo Switch.

Nel corso della "chiacchierata" con gli investitori, Remedy ha fatto il punto sulla roadmap andando oltre i remake dei due Max Payne, di cui vi avevamo già parlato ad aprile in occasione dell'annuncio e attesi sul mercato nel corso del 2023 dopo il lancio di Alan Wake 2.

Alla lista si aggiunge un gioco identificato dal nome in codice "Vanguard". Si tratta di un titolo realizzato in collaborazione con Tencent, uno sparattutto PvE che verrà rilasciato come free-to-play sia su PC che su console. Secondo lo sviluppatore, Vanguard combinerà "l'esperienza narrativa dello studio e il gameplay d'azione in un'esperienza multiplayer immersiva". Stando a quanto dichiarato, il gioco avrebbe fatto notevoli progressi rispetto al trimestre precedente.

C'è poi un altro titolo, nome in codice "Condor", uno spin-off multiplayer dell'ultima opera di Remedy, Control. Sfortunatamente su questo non abbiamo ancora alcun dettaglio, se non un rumor che segnalava come ambientazione la Oldest House già vista all'interno dell'opera originale. In questo caso, Remedy ha fatto soltanto sapere che il gioco è in fase di "proof-of-concept", un altro modo per dire che il progetto sta iniziando a prendere forma.

Completa il quadro "Heron", altro nome in codice collegato a un gioco più grande di Control nato dall'accordo con il publisher 505 Games. Si tratta di un titolo ambientato nell'universo di Alan Wake, dove le due storie si incrociano, ma che rimane completamente separato da Alan Wake 2. Seppur annunciato nel giugno 2021, Heron è "ancora in una fase di concept e continua la sua prototipazione" il che lo rende molto probabilmente l'ultimo gioco che sarà pubblicato.