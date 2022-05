Mafia 4 potrebbe essere un prequel ambientato in Sicilia

Nell'ultimo podcast di XboxEra, Shpeshal Nick (Nick Baker) si è lasciato scappare diverse informazioni sul vociferato Mafia 4, anche se per il momento si tratta esclusivamente di rumor. Secondo l'insider, il nuovo capitolo ripercorrerebbe la storia di Don Salieri, nel periodo che precede il primo gioco della serie.

Va premesso che per il momento non sappiamo praticamente nulla del nuovo gioco di Hangar 13 del quale manca perfino un annuncio ufficiale, ragione per cui le dichiarazioni sono da prendere con le dovute precauzioni. Stando alle parole di Baker, Mafia 4 si posiziona tra la fine del diciannovesimo e l'inizio del ventesimo secolo, immediatamente prima degli eventi visti nel primo Mafia.

In questo nuovo capitolo vestiremo i panni di Don Salieri, il boss della malavita per cui lavorerà Tommy Angelo protagonista del primo Mafia. Il gioco dovrebbe essere ambientato in Sicilia e dovrebbe raccontare la scalata al potere del noto fuorilegge. Oltre alle informazioni sull'ambientazione e il periodo storico in cui si pone il gioco, Baker ha anche dato un primo spunto su quello che dovrebbe essere il gameplay.

Stando alle sue parole, infatti, Mafia 4 riprenderà la linearità vista nei primi due capitoli, andando a tagliare un aspetto forse tra i meno graditi che hanno condizionato il successo di Mafia 3. Nonostante le referenze di Baker, che già in passato si è dimostrato piuttosto affidabile nelle fughe di notizie, è evidente che sia necessario attendere le informazioni ufficiali.

Ciò che sappiamo per il momento, è che il gioco dovrebbe essere ancora nelle fasi iniziali di sviluppo con nome in codice "Nero".