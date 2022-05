Mafia 4, lo sviluppo è alle fasi iniziali: la serie passerà all'Unreal Engine 5?

Dopo le avvisaglie di quasi due anni fa, tornano a farsi concrete le indiscrezioni su Mafia 4. Stando a quanto riportato da Kotaku, Hangar 13 sarebbe impegnata su un nuovo capitolo della serie sotto il nome in codice "Nero". Il gioco dovrebbe essere un prequel della trilogia già uscita e quindi potrebbe riportarci con le atmosfere a quelle del primo capitolo.

Per lo sviluppo di Mafia 4 il team di sviluppo avrebbe deciso di abbandonare il motore usato per Mafia 3 e alla base del remake del primo capitolo per puntare sul versatile e moderno Unreal Engine 5. A ogni modo, lo sviluppo sarebbe agli stadi iniziali, quindi Hangar 13 e 2K Games dovrebbero mantenere le bocche cucite per molto tempo.

La notizia giunge a stretto giro dall'addio di Haden Blackman, capo e fondatore di Hangar 13. "È con emozioni contrastanti che condividiamo con voi alcuni aggiornamenti sulla leadership di Hangar 13. Haden Blackman si è dimesso dal vertice di Hangar 13 e lascia l'azienda per perseguire una nuova impresa", si legge in una mail interna di 2K Games.

"Siamo grati per la leadership mostrata da Haden nella creazione di Hangar 13, oltre alla costruzione e coordinamento dei team di Novato, Brighton e Repubblica Ceca e nel rilascio di giochi e collezioni di Mafia". A prendere il posto di Blackman è Nick Baynes, che finora aveva capeggiato Hangar 13 Brighton.

Lo scorso anno Hangar 13 si è vista cancellare dalla casa madre Take-Two un importante progetto, nome in codice Volt, per cui erano stati spesi ben 53 milioni di dollari dal 2017. Secondo le voci di corridoio si sarebbe trattato di un rivale di Destiny.