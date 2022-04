Max Payne 1 e 2 Remake in arrivo, sviluppo nelle mani di Remedy Entertainment!

Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne sono pronti a tornare sotto forma di remake. Remedy Entertainment, sviluppatore originale dei due titoli, si occuperà di creare i due titoli da zero, preservandone la struttura originale, usando il motore di gioco proprietario Northlight Engine, usato ad esempio per Control.

I due giochi della serie Max Payne sono stati pubblicati per la prima volta rispettivamente nel 2001 e nel 2003. I diritti sono nelle mani di Rockstar Games / Take-Two Interactive, che di fatti ha pubblicato e sviluppato - pur con la supervisione di Remedy - Max Payne 3 nel 2012.

"Siamo stati entusiasti quando i nostri amici di lunga data di Remedy ci hanno chiesto di rifare i giochi originali di Max Payne", ha affermato Sam Houser, fondatore di Rockstar Games. "Siamo grandi fan del lavoro che il team di Remedy ha creato nel corso degli anni, e noi non vedo l'ora di giocare a queste nuove versioni".

"Max Payne ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di tutti in Remedy e sappiamo che milioni di fan in tutto il mondo la pensano allo stesso modo", ha affermato Tero Virtala, CEO di Remedy. "Siamo estremamente entusiasti di lavorare ancora una volta con i nostri partner di Rockstar Games per avere la possibilità di riportare ai giocatori la storia, l'azione e l'atmosfera dei giochi originali di Max Payne in modi nuovi".

In base all'accordo sottoscritto, Remedy svilupperà i giochi come un "titolo unico" per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S avvalendosi del suo motore di gioco proprietario Northlight Engine. Il budget per lo sviluppo (definito "in linea con una tipica produzione di giochi AAA di Remedy") sarà assicurato da Rockstar Games.

In base all'accordo, Remedy ha incamererà delle royalty dopo che Rockstar Games avrà recuperato i costi di sviluppo, marketing e altri costi per la distribuzione e la pubblicazione del gioco. Al momento il progetto è allo stato di concept, quindi non c'è una data di uscita, né ci sono immagini, video o ulteriori informazioni sull'ammodernamento che subiranno grafica e gameplay.

I remake dei primi due Max Payne seguono Alan Wake Remastered dello scorso anno. Remedy sta anche lavorando su Alan Wake 2, gioco che dovrebbe arrivare non prima del 2023. Che il remake dei primi Max Payne sia funzionale allo sviluppo di un quarto titolo della serie? Ai posteri l'ardua sentenza.