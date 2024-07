Valve è un'azienda molto più piccola di quanto pensiate: ecco i numeri

Dai documenti censurati di una vecchia causa contro Steam, è emerso che Valve è un'azienda incredibilmente piccola, non solo rispetto ai publisher, ma perfino rispetto ai semplici studi tripla A. Al tempo della causa, Valve contava solo 336 dipendenti e per la maggior parte impegnati nello sviluppo dei giochi.

I documenti provengono dalla causa legale intentata da Wolfire Games il quale sostiene che Steam abbia instaurato un monopolio ingiusto nella distribuzione dei giochi su PC. Buona parte dei contenuti sono stati censurati. Tuttavia, pare che alcuni dettagli, i quali sarebbero dovuti rimanere privati, non siano stati oscurati.

The Verge ha pubblicato direttamente un grafico che mostra l'andamento dei dipendenti e della loro retribuzione anno per anno. Questo evidenzia quanto, negli ultimi 10 anni, la struttura di Valve sia rimasta piuttosto stabile.

Nel 2021, Valve aveva in totale 336 dipendenti così distribuiti: 79 lavoravano a Steam, 41 erano impegnati sullo sviluppo hardware – poco prima del rilascio di Steam Deck – 35 erano in amministrazione e i 181 rimanenti, ovvero la maggior parte, si occupava dello sviluppo software, ovvero dei giochi.

Considerando la frequenza con cui Valve rilascia nuovi titoli, è sorprendente leggere che la maggior parte dei suoi dipendenti si occupi proprio dello sviluppo. Basti pensare a Counter-Strike 2, il quale è sostanzialmente solo un aggiornamento di Global Offensive, ma ha rappresentato un vero e proprio evento al suo rilascio. Il tutto, senza contare Steam Deck che ha imposto un nuovo standard per le console portatili.

In effetti, fu proprio questa l'accusa di Wolfire Games, Valve "dedica una minuscola percentuale dei suoi ricavi al mantenimento e al miglioramento dello Steam Store". Inoltre, in un video dello scorso anno di People Make Games, alcuni ex dipendenti anonimi hanno lamentato che la struttura aziendale dell'azienda danneggia i lavoratori.

A questo punto, è impossibile non rimanere colpiti dall'efficienza e dall'efficacia di Valve. È innegabile che Steam rappresenti un punto di riferimento per i giocatori su PC oltre che la loro piattaforma preferita. Per alcuni titoli non disponibili da subito su Steam, il rilascio sulla piattaforma di Valve rappresenta un vero e proprio rilancio, basti pensare a Dead Island 2 che ha quasi raddoppiato gli utenti una volta arrivato su Steam.

Per avere un'idea di quanto sia efficace la strategia di Steam, prendiamo in esempio Larian, sviluppatore di Baldur's Gate 3: la software house ha attualmente 470 dipendenti all'attivo, pur avendo entrate sensibilmente inferiori rispetto a quelle di Steam.