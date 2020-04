Valorant: una taglia da 100 mila dollari per fermare i cheater

è il nuovo sparatutto competitivo 5 contro 5 diche ricorda, e che nelle ultime settimane sta conseguendo un notevole seguito su. La software house dista cercando di differenziare la propria offerta, entrando in un settore già molto bene presidiato con un progetto che vuole interessare soprattutto gli appassionati di gaming competitivo.

Tuttavia, una sfida molto importante per un online game come Valorant è quella di garantire un ambiente di gioco sicuro, non condizionato dai cheat. Valve e Blizzard hanno dovuto lavorare molto per i loro rispettivi giochi, mentre per Riot si tratta di un settore quasi completamente nuovo (il tipo di cheat che esistono in LoL e le modalità per contrastarli sono completamente differenti).

Per Valorant, Riot Games ha predisposto un sistema anti-cheat che si chiama Vanguard, non particolarmente apprezzato dai giocatori in quanto sia avvia insieme a Windows. Secondo la software house questo è necessario perché impedisce agli hacker di caricare i software che compromettono il codice del gioco prima che la protezione di quest'ultimo venga lanciata. Software così compromessi vengono considerati non sicuri e viene impedito ai giocatori di usarli per accedere alle partite ufficiali.

Riot Games ha investito molto sul suo sistema di anti-cheat ma non tutto sembra andare come previsto. I primi cheater sono già stati individuati e adesso si chiede l'aiuto degli esperti di sicurezza informatica per poter contenere il fenomeno. Tramite la piattaforma HackerOne, Riot ha stabilito una taglia di 100 mila dollari per quei tecnici che riuscissero a individuare le falle del sistema.

Non si tratta di una pratica inconsueta: quasi tutte le software house più famose titolari di un sistema anti-cheat mettono alla prova la propria tecnologia con metodi simili. È molto importante che eventuali scoperte non vengano divulgate pubblicamente al di fuori di Riot, altrimenti il premio di ricompensa non verrà elargito. Si parte da un premio minimo di 250 dollari, che viene concesso se Riot si troverà nelle condizioni di dover implementare una modifica del codice per correggere il bug di sicurezza.

Vedremo se Riot vincerà la sua battaglia contro i cheater e, ancora più importante, se riuscirà a differenziare la sua offerta e diventare un publisher con successi che vanno al di là di League of Legends. Valorant sembra sulla strada giusta al momento, e adesso Riot pensa ad attaccare anche Minecraft.