Valorant è il nuovo sparatutto competitivo 5 contro 5 dalla software house di LoL

Valorant è la concretizzazione del progetto di Riot Games che fino a oggi abbiamo conosciuto come Project A. Per assicurare un’esperienza di gioco ottimale, Riot Games ha inoltre fatto grandi investimenti in tecnologie dedicate a supportare Valorant a livello tecnico, come server dedicati 128-tick, un netcode personalizzato e un sistema proprietario anti-cheating.

Valorant è uno sparattutto competitivo 5 contro 5 che dai primi filmati di gameplay sembra una sorta di incrocio tra Overwatch, Team Fortress 2 e Counter-Strike. Verrà lanciato nell'estate 2020 e sarà free-to-play. Valorant permette a due team da cinque giocatori di competere l’uno contro l’altro nel ruolo di difensori e attaccanti, in una serie di scontri a turni al meglio dei 24 round.

I giocatori posso scegliere tra un variegato cast di agenti pronti alla battaglia e provenienti da luoghi e culture reali di tutto il mondo, ognuno con un set di abilità uniche che arricchisce gli scontri a fuoco attraverso informazioni tattiche e supporto strategico, cambiando di volta in volta il modo in cui i giocatori si approcciano alle diverse situazioni. Le abilità sono pensate per dare ai giocatori le opportunità strategiche che meglio si adattano al loro stile di gioco.

Riot Games definisce Valorant come altamente consequenziale, perciò i giocatori avranno la certezza che le vittorie e le sconfitte dipenderanno solamente dalle proprie abilità e strategie.