Unreal Engine 5 in 5 video dal look fotorealistico

Unreal Engine 5 è disponibile in versione Early Access e questo ha consentito agli sviluppatori di iniziare a sperimentarlo. Ricordiamo che UE5 è gratuito per tutti gli sviluppatori che volessero utilizzarlo in maniera amatoriale, mentre chi inizia a guadagnare con il proprio gioco basato su UE5 dovrà versare a Epic Games royalties pari al 5% degli introiti.

Unreal Engine 5 mostra i muscoli: è già fotorealistico!

Tra i primi lavori è molto interessante questa tech demo con Superman, disponibile purtroppo solo in versione GIF. La demo, realizzata da TJATOMICA, non mostra parti di combattimento, o alcun tipo di meccanica di gameplay, ma mette in mostra una grafica estremamente dettagliata e fluida.

Altri lavori molto interessanti vedono come protagonisti una motocicletta K-750 di epoca sovietica e un cavaliere medievale. In quest'ultimo caso abbiamo anche il gameplay, in una struttura di gioco che sembra ricordare un classico rpg.

La demo successiva, intitolata Birch Forest Biome, mette in risalto, invece, l'uso del Ray Tracing attraverso la luce che si insinua fra i rami degli alberi. Realizzata da MAWI United, questa tech demo gira a 30 frame al secondo su una configurazione dotata di GPU Nvidia GeForce RTX 2080.

Le demo evidenziano le nuove caratteristiche introdotte da Epic Games con UE5. E in particolare Nanite, una tecnologia (o come dice Epic un "sistema di geometria a micropoligoni virtualizzato") che virtualizza la geometria, ossia genera automaticamente "quanto più dettaglio geometrico visibile dall'occhio umano" e permette agli sviluppatori di importare direttamente in Unreal Engine asset di qualità cinematografica, composti da centinaia di milioni o miliardi di poligoni.

Lumen è invece una soluzione di illuminazione globale che funziona in tempo reale e in modo dinamico, reagendo immediatamente ai cambi di scena e luce. Il sistema renderizza tutto ciò che va a impattare sulla luce (riflessi, rifrazioni) su una scala che va da chilometri a millimetri. "Artisti e designer possono creare scene più dinamiche usando Lumen, ad esempio cambiando l'angolazione del sole in base all'ora del giorno, accendendo una torcia o facendo un buco nel soffitto e l'illuminazione indiretta si adatterà di conseguenza".

Naturalmente UE5 non sarà alla base solo di progetti amatoriali come questi: anzi, The Coalition ha già annunciato di volerlo usare per il prossimo capitolo di Gears. Il motore, inoltre, è stato inizialmente svelato con una tech demo per PS5. Ovviamente Epic ha lavorato con AMD, Intel e Nvidia per ottimizzare UE5 e supportare tanto il multi-core quanto le ultime tecnologie grafiche (come Temporal Super Resolution di AMD), dal ray tracing fino al DLSS. Potete approfondire altri aspetti dell'UE5 in questo articolo.