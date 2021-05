Gears 6 in Unreal Engine 5: gli sviluppatori passano al nuovo motore grafico

Con un comunicato diffuso tramite il suo sito web, The Coalition ha annunciato il passaggio allo sviluppo next-gen. La compagnia canadese, nata dalla fusione di tre diverse software house, adotterà il nuovo Unreal Engine 5 per la realizzazione dei prossimi progetti, tra cui, quasi sicuramente, ci sarà anche il nuovo capitolo della serie Gears of War.

Il team guidato da Mike Crump sembra pronto per Gears 6, ma anche per qualche novità del tutto inaspettata. E no, tra i progetti di The Coalition non c'è Star Wars, a dispetto dei rumor.

The Coalition abbraccia la next-gen: UE5 per i prossimi giochi

Con l'"addio" di Epic Games, dal 2015 lo sviluppo della serie Gears of War è nelle mani del neonato studio di The Coalition che, guarda caso, vede tra le sue file gli autori originali del brutale sparatutto. Tra questi troviamo l'ex produttore esecutivo Rod Fergusson, che ha servito come director per il più recente Gears 5 prima di lasciare la compagnia per passare a Blizzard Entertainment - dove sta supervisionando lo sviluppo della serie Diablo.

Le redini sono dunque passate nelle mani di Mike Crump, al quale è affidato il futuro della serie Gears e non solo. Come leggiamo nell'ultimo comunicato di The Coalition, il team guidato da Crump è pronto per Unreal Engine 5, nuova versione del versatile motore grafico presentata un anno fa, che diventerà così la base per i futuri giochi della software house.

L'attenzione non può che essere rivolta a Gears of War, serie che "è sempre stata in prima linea nello sviluppo dell'Unreal Engine", citando il debutto del franchise su Xbox 360 (Gears of War, 2006) e l'ultimo lancio di Gears 5, avvenuto nel 2019 su Xbox One e ulteriormente impreziosito con l'update next-gen per Xbox Series X e Serie S nel novembre scorso. "[...] Siamo entusiasti di continuare questa tradizione sviluppando su Unreal Engine 5 per diversi nuovi progetti nei prossimi anni", ha affermato il team di sviluppo.

The Coalition ci anticipa che non avremo annunci nell'imminente futuro, poiché "passare a un nuovo motore grafico è una grande impresa". La software house concentrerà tutti i suoi sforzi nello sviluppo next-gen, ma annuncia di voler reclutare nuovi talenti che possano contribuire alla realizzazione dei prossimi titoli, siano essi legati a Gears o ad altre IP.

A tal proposito, un insistente rumor riguardante The Coalition parlava del possibile coinvolgimento degli sviluppatori di Gears in un progetto legato a Star Wars. Un'indiscrezione che è stata prontamente smentita dalla società canadese, attraverso le parole del community manager TC Shauny: "Giusto per chiarire la questione di Star Wars: non stiamo lavorando a nessun titolo del genere. Non abbiamo altro da annunciare in questo momento".