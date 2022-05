Unreal Engine 5: grafica pazzesca in questa demo con una stazione giapponese

La demo è stata caricata sui social nella scorsa settimana ed è diventata subito virale in Giappone. Riproduce, infatti, la stazione di Toyama, realmente esistente nel paese del Sol Levante, in un modo tale che non è possibile distinguere tra riproduzione virtuale e controparte reale.

La demo in Unreal Engine 5 che è diventata virale in Giappone

È stata realizzata dal 3D artist di Milano Lorenzo Drago, conosciuto su internet come subjectn, allo scopo di esaltare le caratteristiche tecniche del nuovo Unreal Engine 5. Anche il modo con cui la stazione è stata ripresa, che simula un caschetto di realtà virtuale mentre il personaggio si muove lentamente per gli ambienti con una torcia per farsi luce, aggiunge ulteriore realismo. La composizione architettonica dell'edificio è perfetta, mentre le luci sono decisamente credibili.

Drago ha impiegato circa un mese per completare la demo, intervallo di tempo in cui considera anche il lavoro che è stato necessario per acquisire i dati che gli hanno permesso di ricostruire la stazione. Non si è trattato di fotogrammetria diretta, né Drago ha ricevuto foto o altri materiali da persone che sono sul posto.

L'artista di Milano è stato semplicemente attratto da questa stazione da riferimenti che ha trovato sulla rete e poi ha ricostruito il tutto con Substance Painter. Un lavoro pregevole, visto che quasi tutti, guardando la demo, hanno pensato che si sia trattato di fotogrammetria, ovvero l'uso di texture basate su foto scattate nella realtà.

Per poter realizzare la demo, Drago ha fatto affidamento su alcuni dei principali strumenti del nuovo Unreal Engine 5, a partire da Lumen. Si tratta di una soluzione di illuminazione globale che funziona in tempo reale e in modo dinamico, reagendo immediatamente ai cambi di scena e luce. Non è stata invece usata Nanite, una tecnologia che virtualizza la geometria, ossia genera automaticamente "quanto più dettaglio geometrico visibile dall'occhio umano" e permette agli sviluppatori di importare direttamente in Unreal Engine asset di qualità cinematografica, composti da centinaia di milioni o miliardi di poligoni.

Drago ha realizzato manualmente tutti gli elementi visivi presenti nella demo come modelli, texture e animazioni, mentre ha fatto ricorso allo strumento Quixel Megascans per la vegetazione. Se questo sarà il futuro della grafica dei videogiochi, insomma, dobbiamo aspettarci un bel balzo in avanti rispetto a ciò che troviamo oggi sui nostri PC e le nostre console: per ammirare altre meraviglie realizzate con Unreal Engine 5 cliccate qui.