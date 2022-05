PlayStation 5 a quota 19,3 milioni, la carenza di componenti rallenta le vendite

Sony ha venduto 19,3 milioni di PlayStation 5 dal lancio a oggi, il che significa che nell'ultimo trimestre del 2021 è riuscita a commercializzare "solo" 2 milioni di unità. Nello stesso periodo dell'anno precedente l'azienda aveva venduto 3,3 milioni di unità. L'anno fiscale dell'azienda nipponica si chiude quindi con 11,5 milioni di PS5 commercializzate, a cui si aggiunge un milione di PlayStation 4 (117 milioni dal lancio).

Sony inizialmente prevedeva di vendere 14,8 milioni di PS5 nell'anno fiscale 2021, ma le note difficoltà produttive legate alla carenza di semiconduttori l'hanno portata a mancare l'obiettivo di oltre 3 milioni di unità.

Per l'anno fiscale 2023 Sony prevede di vendere 18 milioni di PS5, il che fa pensare a un miglioramento dello stato della filiera produttiva, anche se Sony precedentemente stimava 22,6 milioni di unità per il FY2023.

Per quanto riguarda la vendita di giochi, i titoli PS4 e PS5 hanno raggiunto 70,5 milioni di unità nel corso del trimestre rispetto ai 61,4 milioni dello stesso periodo di un anno fa, inclusi 14,5 milioni di titoli first party rispetto ai 7,9 milioni del Q4 2020.

Nel complesso, la divisione Game & Network Services (GSN) ha raggiunto ricavi per 665 miliardi di yen nel trimestre, un valore leggermente superiore rispetto all'anno precedente. Anche il fatturato dell'anno fiscale 2022 è solo leggermente superiore a quello del 2021 (+2%), e anche gli utili sono cambiati poco.

Sony ha registrato una leggera riduzione del numero di abbonati PlayStation Plus, scendendo a 47,4 milioni di utenti odierni dai 47,6 milioni di marzo 2021. Anche gli utenti attivi mensili PlayStation sono leggermente diminuiti a 106 milioni dai 109 dell'anno passato.

Per il prossimo trimestre Sony si aspetta un incremento del 34% delle vendite a 929 miliardi di yen, grazie a una maggiore disponibilità di console e vendite di giochi di terze parti. Verso la fine di giugno Sony lancerà anche il rinnovato PlayStation Plus per competere meglio con Xbox Game Pass e riguadagnare, se possibile, abbonati.