Playstation Plus: c'è la data di arrivo in Italia. Ecco tutti i prezzi

La battaglia commerciale tra i due colossi dei videogiochi Sony e Microsoft si gioca su molti piani, uno dei quali è quello dei servizi in abbonamento, che a fronte di un esborso - più o meno contenuto - mensile, permettono di accedere a interi cataloghi di giochi in streaming, titoli di primo piano compresi.

PlayStation Plus: annunciata la data del debutto italiano

Sulle pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato che il nuovo PlayStation Plus debutterà il 23 maggio in Asia per poi giungere in Europa - Italia compresa - a partire dal 22 giugno. Dato che si tratta di un lancio su larga scala, la nuova offerta di PlayStation Plus verrà implementata con un approccio regionale in più fasi. Nel periodo di giugno, Sony inizierà con un primo lancio in diversi mercati asiatici, a cui seguiranno il Nord America, l’Europa e le restanti regioni del mondo in cui è disponibile PlayStation Plus

Ecco in dettaglio le date di introduzione del servizio a livello globale di PlayStation Plus.

Mercati asiatici (Giappone escluso): 23 maggio 2022

Giappone: 1° giugno 2022

Americhe: 13 giugno 2022

Europa: 22 giugno 2022

Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, i nuovi piani sono - in pratica - la fusione tra i servizi PlayStation Plus e PlayStation Now e offriranno 3 diversi livelli di abbonamento, con costi e privilegi a salire.

Ecco in dettaglio prezzi e servizi inclusi nei diversi piani PlayStation Plus:

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Servizi inclusi : Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come ad esempio: Due giochi scaricabili al mese Sconti esclusivi Archiviazione nel cloud per i giochi salvati Accesso al multigiocatore online Questo livello non comporta modifiche per gli abbonati attuali di PlayStation Plus.

: Il prezzo di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus. Europa €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno

di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus.

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Servizi inclusi : Offre tutti i vantaggi del livello Essential In più, offre un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti, tra cui titoli di grande successo del nostro catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare.

: Prezzo : Europa €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno

:

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

Servizi inclusi : Offre tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra In più, include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cui: Giochi per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud Un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP Offre l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui è attualmente disponibile PlayStation Now. I clienti possono giocare in streaming utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC. In questo livello saranno disponibili anche versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli.

: Prezzo : Europa €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno

:

Per alcuni mercati selezionati esiste poi il piano PlayStation Plus Deluxe. Per i mercati in cui non è disponibile lo streaming nel cloud, Sony metterà a disposizione PlayStation Plus Deluxe a un prezzo inferiore rispetto al livello Premium con un catalogo di grandi classici delle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP da scaricare e giocare, oltre a versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Sono inclusi anche i vantaggi dei livelli Essential ed Extra. I prezzi locali variano in base al mercato.

"Al momento del lancio, prevediamo di includere titoli come Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri ingegnosi sviluppatori di PlayStation Studios e partner di terze parti per includere alcune delle migliori esperienze di gioco disponibili con una raccolta che verrà aggiornata regolarmente. Saranno presto disponibili ulteriori informazioni sui giochi inclusi nel nuovo servizio PlayStation Plus", ha confermato Sony nel suo post del blog.