Un premio per Life is Strange: Double Exposure, nessuno poteva ritirarlo dopo i licenziamenti

Life Is Strange: Double Exposure riceve un importante riconoscimento durante l'ultima edizione dei Game Developers Choice Awards. Purtroppo nessun rappresentante di Deck Nine Games si è presentato a ritirarlo a causa dei massicci licenziamenti avvenuti dopo il lancio del gioco.

In una serata che avrebbe dovuto celebrare i successi dell'industria videoludica, la vittoria di Life Is Strange: Double Exposure nella categoria 'Impatto Sociale' (Social Impact) ai Game Developers Choice Awards 2025 ha invece evidenziato le difficoltà che sta attraversando l'intero settore videoludico. Il momento della premiazione è stato caratterizzato da un palco vuoto, senza nessun rappresentante dello sviluppatore Deck Nine Games a ritirare il riconoscimento.

Life is Strange premiato: gli sviluppatori, invece, licenziati

L'assenza è stata commentata con amara ironia dall'ex narrative designer Elizabeth Ballou su BlueSky: "È emblematico che nessuno fosse presente per accettare il premio GDCA vinto da Double Exposure, perché siamo stati tutti licenziati". Ballou ha spiegato che, nonostante diversi membri del team fossero presenti alla conferenza GDC, nessuno era stato informato della nomination.

Stephen Totilo di Game File ha sottolineato quanto fosse evidente questa assenza in una serata dove tutti gli altri vincitori celebravano con entusiasmo i loro trofei. "Quasi tutti i giochi che hanno vinto avevano persone che arrivavano raggianti con il loro trofeo in mano. Per Life is Strange [...] non c'era nessuno". Ballou conferma che solo successivamente alcuni sviluppatori di Deck Nine, presenti alla conferenza a titolo personale, sono riusciti a recuperare il premio assegnato.

Tra gli altri vincitori della serata, riporta Kotaku, troviamo Metaphor: ReFantazio (Best Narrative), Astro Bot (Best Technology) e Balatro (Best Game).

Ricordiamo che Double Exposure, a differenza delle precedenti iterazioni di Life is Strange, ha ricevuto un'accoglienza alquanto tiepida da parte di critica e pubblico. Al momento, il titolo di Deck Nine ha una valutazione di 73 su 100 su Metacritic. Per quanto riguarda le vendite, queste non sono state sufficienti e hanno portato a "una perdita significativa" per Square Enix, publisher e proprietaria del franchise - da qui il terzo licenziamento di massa in due anni per Deck Nine Games.

Nonostante le difficoltà, il direttore del gioco Jon Stauder aveva dichiarato lo scorso novembre che il finale di Double Exposure era stato concepito come parte di un piano più ampio per il futuro della serie, lasciando intendere che ci fossero nuovi progetti in cantiere.