Un nuovo Rayman è in sviluppo sotto la supervisione di Michel Ancel

Ubisoft ha confermato l'esistenza di aver avviato una "fase esplorativa" per lo sviluppo di un nuovo titolo di Rayman. Il progetto vede il coinvolgimento anche di Michel Ancel, ex dirigente dimesso nel 2020 a seguito di numerose accuse sulla sua gestione tossica.

Nelle scorse ore Ubisoft ha confermato ufficialmente l'esistenza di un nuovo progetto relativo a Rayman. Tuttavia, la società ha spiegato che si tratta di un gioco ancora "in fase di esplorazione" e, per il momento, non è certo che veda la luce.

La notizia è emersa per la prima volta su Insider Gaming secondo cui in lavorazione vi sarebbe un remake di Rayman. Inoltre, il team impegnato sul gioco includerebbe una dozzina degli sviluppatori che hanno lavorato a Prince of Persia: The Lost Crown.

A questo punto, Eurogamer ha chiesto chiarimenti direttamente a Ubisoft, la quale ha confermato l'esistenza di un progetto relativo a Rayman, ma non solo. Il publisher ha anche confermato di aver coinvolto direttamente Michel Ancel, creatore del franchise e dirigente finito sotto i riflettori per una leadership tossica.

"Siamo lieti di confermare che Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milano hanno recentemente avviato una fase esplorativa sul brand Rayman. Il progetto è ancora alle fasi iniziali e condivideremo ulteriori dettagli più avanti. In qualità di creatore del franchise di Rayman, Michel Ancel è stato coinvolto come consulente per garantire la coerenza all'interno dell'universo" ha risposto Ubisoft.

Tuttavia, pare proprio che sia quest'ultimo punto ad aver acceso la discussione. Michel Ancel ha lasciato Ubisoft nel 2020, presentando le sue dimissioni a seguito delle numerose accuse rivolte alla sua gestione. Alcune fonti avrebbero perfino dichiarato che si era resa necessaria l'intermediazione di altri manager tra Ancel e il suo stesso team. L'ex di Ubisoft ha sempre respinto ogni accusa definendole "fake news".

Tuttavia, quattro anni fa sono arrivate le dimissioni e Insider Gaming sostiene che il coinvolgimento di Ancel nel progetto ha "sollevato preoccupazioni tra i membri del team". Una situazione piuttosto tesa che giunge in un periodo non proprio brillante per Ubisoft, la quale sta affrontando importanti sfide finanziarie. Le vendite modeste di Star Wars Outlaws hanno costretto la società ad avviare una riorganizzazione che ha portato anche al ritardo nell'uscita di Assassin's Creed Shadows, non prima che una valanga di polemiche si abbattessero sul gioco.

Ad ogni modo, secondo quanto riportato da Insider Gaming, il team di Prince of Persia: The Lost Crown sarebbe stato sciolto. Parte dei membri sarebbero a lavoro sul suddetto Rayman, mentre gli altri pare siano stati spostati su Beyond Good & Evil 2, titolo annunciato 16 anni fa, ma del quale ancora non abbiamo una data d'uscita.