Un controller DualSense con auricolari integrati: spunta il brevetto di Sony

Sony ha reso pubblici alcuni brevetti registrati ad aprile di quest'anno per un nuovo controller DualSense piuttosto peculiare. La nuova periferica integra due slot per gli auricolari, molto probabilmente i Pulse Explore per PlayStation che la società nipponica ha mostrato alla Gamescom di quest'anno.

L'integrazione con il controller offre una doppia funzione: ricarica e accoppiamento. In sintesi, oltre a semplificare l'associazione con la console, consentirebbe di tenerli in carica attraverso il controller e allo stesso tempo sarebbe possibile ricaricare entrambi i dispositivi con un singolo cavo.

Il brevetto mostra soluzioni diverse per l'alloggiamento degli auricolari: nella maggior parte dei disegni, questi vengono inseriti nella parte alta, sopra il touchpad. Tuttavia, in uno dei diagrammi gli alloggi sono posti all'interno delle impugnature.

Naturalmente, per il momento si tratta solo di una registrazione della proprietà intellettuale, il che non garantisce che una di queste soluzioni raggiunga effettivamente la produzione. Si tratta, però, di idee interessanti per i videogiocatori che preferiscono una coppia di auricolari in-ear al posto delle più ingombranti e tradizionali cuffie over-ear.

L'arrivo sul mercato, peraltro, non sarebbe troppo sorprendente. Le precedenti generazioni di console, già da PlayStation One, hanno visto un aggiornamento mid-gen anche del controller, oltre che della console. Proprio di recente, Sony ha svelato il nuovo design Slim di PlayStation 5, ma nessun aggiornamento del DualSense.