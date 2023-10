Questa è la nuova PlayStation 5: una cura dimagrante che fa bene alle tasche di Sony

Sony ha annunciato un po' a sorpresa la "nuova" PlayStation 5. Non che non ci circolassero indiscrezioni da mesi, ma il nuovo modello è stato svelato con un post sul blog ufficiale, non certo a tambur battente. E questo dice tutto.

Quali sono le novità della nuova PlayStation 5? Anzitutto continueranno a esistere due modelli, uno con lettore Ultra HD Blu-Ray Disc Drive e una Digital Edition. Entrambe le versioni guadagnano un SSD da 1 TB contro il modello da 825 GB precedente. Non ci sono novità in termini di specifiche tecniche e perciò potenza, a cambiare è semplicemente il design.

Il nuovo modello ha "un volume ridotto di più del 30% e pesa il 18% e il 24% in meno rispetto ai modelli precedenti", ma a occhio non è che ci troviamo davanti a una grande rivoluzione.

Nello specifico, la scheda tecnica dichiara dimensioni di 358x96x216 mm (WxHxD) invece di 390x104x260 mm per la console con unità ottica e 358x80x216 mm per la Digital Edition anziché 390x92x260 mm. Il peso è di 3,2 kg per la nuova versione con unità ottica e 2,6 kg per la Digital, contro i 3,9 e 3,4 per la revisione 2022. Pensate però che la prima incarnazione di PS5 pesava 4,5 e 3,9 kg a seconda del modello.

Ci sono quattro diversi pannelli della cover, con la porzione superiore lucida mentre quella inferiore rimane opaca. Se acquistate PS5 Digital Edition, sarà possibile aggiungere l'Ultra HD Blu-ray Disc Drive per PS5 in seguito poiché sarà venduto separatamente al costo di 119,99€.

Il nuovo modello di PS5 sarà disponibile a partire da novembre negli Stati Uniti presso rivenditori locali selezionati e su direct.playstation.com dove disponibile. Uscirà globalmente nei mesi successivi. "Una volta esaurito il modello PS5 attuale, la nuova PS5 sarà l'unico modello disponibile" sottolinea Sony.

Con il nuovo modello PS5 sarà incluso uno stand orizzontale. Inoltre, un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente al prezzo di 29,99€.

Il prezzo di vendita consigliato per la PS5 con Ultra HD Blu-ray Disc Drive è di 549,99€, mentre la PS5 Digital Edition costa 449,99€. Insomma, è chiaro che una console meno ingombrante e prezzi uguali permetta a Sony di ridurre i costi e aumentare i margini di guadagno.