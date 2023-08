PlayStation Portal, il 'remote player' per giocare i titoli PlayStation 5 anche in bagno

Da Project Q a PlayStation Portal il passo è breve. In occasione della Gamescom 2023 di Colonia, Sony ha ufficializzato la sua nuova console portatile, anche se qualcuno potrebbe avere da ridire sull'ultimo termine. Già, perché PlayStation Portal permette di giocare sotto la stessa rete Wi-Fi della vostra PlayStation 5, quindi a casa vostra: solo che potrete farlo su uno schermo da 8 pollici in una stanza qualunque dell'abitazione (chi ha detto il bagno?).

Sony, tra l'altro, si guarda bene di parlare di console portatile bensì la chiama "remote player". Oltre al display da 8 pollici, un LCD 1080p 60 fps, PlayStation Portal include un controller DualSense wireless, con grilletti adattivi e feedback aptico, praticamente diviso a metà e posto ai lati dello schermo.

"PlayStation Portal si connetterà in remoto alla tua PS5 tramite Wi-Fi", spiega la casa nipponica, suggerendo una velocità di almeno 5 Mbps, ma consigliandone caldamente una da almeno 15 Mbps. In questo modo "potrai passare rapidamente dal gioco sulla tua PS5 a PlayStation Portal. PlayStation Portal può riprodurre i giochi supportati installati sulla tua console PS5 e utilizzare il controller Dualsense. Include anche un jack audio da 3,5 mm per l'audio cablato. I giochi PS VR2, che richiedono il visore, e i giochi trasmessi in streaming tramite lo streaming cloud di PlayStation Plus Premium, non sono supportati".

Quanto al prezzo, PlayStation Portal arriverà più avanti nel corso dell'anno a 219,99 euro. Oltre al nuovo "remote player", Sony ha annunciato Pulse Elite e Pulse Explore, rispettivamente una cuffia wireless e degli auricolari senza fili a marchio PlayStation.

Pulse Elite supporta audio lossless ed è dotato di un microfono con asta retrattile e di una tecnologia di riduzione del rumore potenziata dall'intelligenza artificiale in grado di filtrare i suoni di sottofondo. Pulse Explore prevede invece doppi microfoni, supporto audio lossless e la stessa tecnologia di cancellazione del rumore delle Elite.

Pulse Elite e Pulse Explore saranno i primi dispositivi audio PlayStation a utilizzare driver magnetici planari progettati su misura per un'esperienza di ascolto superiore. Le Pulse Elite saranno disponili a 149,99 euro, mentre le Explore a 219,99 euro.

Pulse Elite e Pulse Explore si connettono direttamente a PlayStation Portal sfruttando una tecnologia audio wireless ribattezzata PlayStation Link per avere audio cristallino a bassa latenza. Le cuffie possono collegarsi anche a PS5 tramite un adattatore USB incluso, ma venduto anche separatamente e usabile su PC e Mac.

"Pulse Elite e Pulse Explore possono connettersi contemporaneamente a un dispositivo supportato da PlayStation Link (PS5, PC, Mac o PlayStation Portal) e a un dispositivo supportato da Bluetooth", aggiunge Sony. "Ad esempio, Pulse Explore può essere collegato a PS5 (tramite l'adattatore USB) mediante PlayStation Link e contemporaneamente anche a uno smartphone tramite Bluetooth. Mentre giocano su PS5, i giocatori possono rispondere istantaneamente a una chiamata e ascoltarla tramite gli auricolari Pulse Explore".