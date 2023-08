Crimson Desert: dopo 3 anni torna l'action open world di Pearl Abyss

Crimson Desert era stato rivelato per la prima volta in occasione della serata dei The Game Awards di 3 anni fa per poi cadere nel limbo. È un action open world sviluppato da Pearl Abyss, il team famoso per aver realizzato Black Desert. Adesso è ritornato, precisamente durante la Opening Night Live della Gamescom 2023.

Pearl Abyss lo ha riportato in auge con un nuovo filmato di gameplay che mostra sia l'accattivante sistema di combattimento che la componente di esplorazione. Ci saranno varie quest a disposizione dei giocatori e tante attività secondarie, come la possibilità di vendere merci, pescare, suonare, domare i cavalli e altro ancora.

I giocatori impersoneranno un mercenario solitario mentre dovranno affrontare "la straordinaria bellezza e gli spietati pericoli di Pywel" come si legge tra le note di accompagnamento al trailer. Si tratterà di un regno fantasy medievale devastato dalla guerra, "dove la storia sarà scritta con il sangue".

Non ci sono ancora dettagli sulla possibile data di rilascio, se non che il gioco rimane previsto sia per PC che per console.