Ubisoft: trattative con Microsoft e EA per la vendita delle sue IP? Gli investitori protestano

AJ Investments, azionista di minoranza di Ubisoft, ha annunciato l'organizzazione di una protesta davanti alla sede parigina del colosso videoludico prevista per maggio.

Il CEO Juraj Krúpa ha accusato la dirigenza di cattiva gestione e mancanza di trasparenza, in particolare riguardo presunte trattative con Microsoft, Electronic Arts e altri publisher interessati all'acquisizione di proprietà intellettuali dell'azienda francese.

Tensione crescente tra gli azionisti Ubisoft

Secondo quanto riportato da IGN US, Krúpa sostiene che Ubisoft sia "orribilmente gestita dall'attuale dirigenza". Il CEO di AJ Investments avrebbe chiesto una "tabella di marcia per la ripresa (dell'azienda)" che affronti "il declino del valore per gli azionisti, la mediocre esecuzione operativa e l'incapacità di adattarsi efficacemente alle tendenze di mercato".

A fare scalpore, tuttavia, è l'accusa di Juraj Krúpa secondo cui l'azienda avrebbe "nascosto" informazioni cruciali. Tra queste, una partnership riguardante un DLC di Assassin's Creed Mirage che vedrebbe il coinvolgimento della società di investimento saudita Savvy Games Group. Menzionando poi un articolo pubblicato dalla piattaforma MergerMarket, Krúpa ha parlato di "discussioni con Microsoft, EA e altri che sono interessati all'acquisizione di IP da Ubisoft".

La risposta di quest'ultima non è tardata ad arrivare, con una dichiarazione ufficiale recapitata alla redazione di IGN. Ubisoft ha in parte confermato quanto emerso nelle scorse ore, dichiarando che è attualmente in corso "la revisione di varie opzioni strategiche e capitalistiche trasformative".

La compagnia ha aggiunto che il suo CdA "ha istituito un Comitato indipendente ad hoc per supervisionare questo processo formale e competitivo, in modo da estrarre il miglior valore dagli asset e dai franchise di Ubisoft per tutti gli stakeholder [...]".



La situazione si inserisce in un contesto di difficoltà per l'azienda, che negli ultimi anni ha affrontato flop commerciali, licenziamenti, chiusure di studi e numerosi rinvii di titoli importanti. Particolarmente criticati sono stati i ripetuti rinvii di Assassin's Creed Shadows, ora previsto per il 20 marzo 2025, che secondo Krúpa hanno causato "gravi cali del titolo azionario".

AJ Investments ha dichiarato di essere pronta a fare causa all'azienda per aver "fuorviato gli investitori", ma ha anche precisato che la protesta potrebbe essere annullata se la revisione finanziaria in corso porterà a risultati che "aumentino effettivamente il valore per gli azionisti".