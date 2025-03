InZOI: parte la sfida a The Sims 4, ma i requisiti PC sono nettamente più elevati

Lo studio coreano Krafton ha condiviso nelle scorse ore i requisiti PC di InZOI, il suo nuovo simulatore di vita che punta a rosicchiare utenza a The Sims 4. Tuttavia, rispetto alla proposta di Electronic Arts, il titolo ha requisiti decisamente più alti.

Va fatta una premessa: mentre The Sims 4 è un gioco rilasciato nel lontano 2014 basato sullo "SmartSim" engine sviluppato appositamente per il titolo, InZOI è stato sviluppato con l'Unreal Engine 5 ed offre una serie di impostazioni grafiche aggiuntive, a patto di avere un hardware adeguato.

I requisiti minimi prevedono un processore Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600 abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT. Il tutto accompagnato da almeno 12 GB di memoria RAM.

I raccomandati, invece, suggeriscono un processore Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 7800X3D insieme a una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800 XT e 16 GB di memoria RAM.

Tra questi si frappone una terza configurazione che lo studio definisce "Media". Sfortunatamente, però, lo studio non specifica con ogni configurazione quale livello di prestazioni si può raggiungere. In ogni caso, i requisiti consigliati si presentano davvero esigenti suggerendo una configurazione, nella sostanza, di fascia alta.

Nel caso della configurazione massima, la richiesta è sostanzialmente di un hardware top di gamma. Si suggerisce, infatti, un processore Intel Core i7-14700K o AMD Ryzen 7 9800X3D (rilasciato solo qualche mese fa) insieme a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XTX, insieme a ben 32 GB di memoria RAM.

Inoltre, nel suo post sul blog ufficiale del gioco, lo studio spiega anche le ragioni per cui non dovrebbe essere utilizzato un HDD per l'archiviazione dei dati e le ragioni per cui lo spazio richiesto varia a seconda delle impostazioni. Ha anche anticipato che più avanti verrà rilasciato un aggiornamento che applica automaticamente la configurazione ottimale per il proprio hardware al primo avvio, poiché al momento dovranno essere gli utenti a destreggiarsi tra i diversi parametri presenti nel menu delle impostazioni.

Per fortuna, già dal rilascio, saranno disponibili le diverse tecnologie di upscaling AMD FSR 3.1, NVIDIA DLSS e Intel XeSS. Questo consentirà di gestire più agevolmente anche il ray tracing che sarà disponibile come impostazione facoltativa.