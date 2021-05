Ubisoft Originals: nuovo brand per Assassin's Creed, Far Cry e gli altri giochi sviluppati internamente

Ubisoft Originals è il nuovo brand del produttore di Assassin's Creed e Far Cry per identificare i titoli sviluppati dai suoi studi interni, come Ubisoft Montreal o Ubisoft Toronto. Il brand è stato utilizzato per la prima volta con l'annuncio di The Division Heartland, nuovo titolo free-to-play, spin-off della popolare serie looter shooter.

"Con la nuova etichetta vogliamo sottolineare che questi giochi sono sviluppati dai team interni di Ubisoft e creati dai nostri sviluppatori di talento" ha detto un portavoce di Ubisoft. D'altronde, sembra che manchi una parte in questo ragionamento, dato che Ubisoft attualmente non distribuisce nessun gioco sviluppato esternamente. Tutti i giochi di cui si occupa, infatti, vengono realizzati da studi da lei fondati o acquisiti successivamente alla fondazione.

Questo vuol dire che Ubisoft diventerà un produttore completo e inizierà a distribuire giochi provenienti da team esterni? Si attendono ulteriori conferme in tal senso, così come rimaniamo in attesa di novità su Far Cry 6. Diventato ufficiale un anno fa, il suo rilascio è previsto per il 2021, ma Ubisoft non ha ancora comunicato una data ufficiale, facendo sorgere il dubbio che lo sviluppo del nuovo sparatutto sia stato rallentato dalla crisi sanitaria.