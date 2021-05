Final Fantasy VII Remake Intergrade: il nuovo trailer mostra le migliorie per PS5

Si tratta della versione migliorata e arricchita per PlayStation 5 dell'acclamato Final Fantasy VII Remake. Il nuovo spettacolare trailer evidenzia le migliorie grafiche rese possibili dall'hardware della nuova console e i nuovi contenuti inclusi in FF7R EPISODE INTERmission, episodio che segue Yuffie Kisaragi e il suo partner Sonon Kusakabe durante una missione rischiosa in cui dovranno infiltrarsi a Midgar per rubare la materia più potente della Shinra.

Final Fantasy VII Remake Intergrade: ecco com'è su PlayStation 5

Final Fantasy VII Remake Intergrade si avvale dell'hardware di nuova generazione per apportare vari miglioramenti grafici, al gameplay e di sistema su PS5. Chi ha acquistato Final Fantasy VII Remake per PS4 potrà scaricare un aggiornamento gratuito per PS5 che includerà la grafica di nuova generazione e vari miglioramenti e acquistare il nuovo episodio con Yuffie come protagonista come download separato su PlayStation Store. Chi ha la versione su disco di Final Fantasy VII Remake per PS4 avrà bisogno di una console PS5 con lettore per poter usufruire di questo aggiornamento digitale.

In FF7R EPISODE INTERmission, i giocatori combatteranno nei panni di Yuffie, che userà attacchi veloci e feroci insieme a Sonon per combattere contro Scarlet, la direttrice del dipartimento armamenti, e Nero, un membro del reparto d'élite Tsviet di Deepground. Nel video si vede anche una nuova materia di invocazione da usare per chiamare Ramuh, una leggendaria figura dell'antichità. Infine, il trailer mostra anche delle immagini di "Forte Condor", un nuovo minigioco tattico disponibile in FF7R EPISODE INTERmission.

Oltre al trailer, durante una speciale diretta streaming sono state mostrate delle informazioni e delle nuove immagini del titolo per dispositivi mobile Final Fantasy VII The First Soldier, in cui è stato annunciato che sono aperte le pre-registrazioni per partecipare a un beta test chiuso (che si terrà dal 1° al 7 giugno 2021) di questo gioco di genere battle royale per dispositivi mobile. I giocatori che vogliono mettersi alla prova possono candidarsi iscrivendosi qui tramite Google Play Store fino al 27 maggio 2021.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, invece, sarà rilasciato il prossimo 10 giugno e può essere prenotato qui.