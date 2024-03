Ubisoft in prima fila per dare vita agli NPC dei videogiochi grazie a NVIDIA ACE: lavora su NEO NPC

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di NVIDIA ACE e di alcune partnership per implementare concretamente la tecnologia dei Digital Human in diversi settori, non solo quello dei videogiochi.

Quest'ultimo rimane però, senza dubbio, quello di più rapido impatto, tanto che fu proprio NVIDIA a presentare ACE con una demo, chiamata Kairos, in cui giocatori interagivano con Jin, il proprietario di un negozio di ramen.

Non stupisce quindi che a stretto giro, stavolta non dalla GTC ma dalla GDC (Game Developers Conference 2024), sia arrivato un annuncio da parte di Ubisoft. La software house francese, nel corso di un laboratorio creativo, ha esplorato le possibilità di utilizzo degli NPC, del gameplay interattivo e della narrazione spontanea.

Ubisoft sta sperimentando nuove tipologie di gameplay interattivo con NPC dinamici, settore rivoluzionato dall'avvento delle tecnologie di AI generativa. I "NEO NPC", prodotto dell'ultimo progetto di ricerca e sviluppo dell'azienda, sono personaggi avanzati progettati per interagire in tempo reale con i protagonisti, l'ambiente e gli altri personaggi, aprendo così nuove possibilità di narrazione dinamica ed evolutiva.

Sviluppati da un team multidisciplinare di Ubisoft Paris, i NEO NPC nascono dalla stretta collaborazione tra i designer Ubisoft e i principali partner tecnologici di GenAI, NVIDIA e Inworld AI.

Le tecnologie Character Engine e LLM di Inworld hanno permesso al team narrativo di Ubisoft di costruire un background completo e uno stile di conversazione per ogni NPC, mentre NVIDIA Audio2Face, parte della suite di tecnologie NVIDIA ACE, viene utilizzata per consentire l'animazione facciale in tempo reale.

Ubisoft ha presentato le capacità di questi NEO NPC con tre diversi scenari dimostrativi. Ciascun scenario si concentra su diversi aspetti del comportamento degli NPC: la percezione dell'ambiente e del contesto, la gamma di reazioni e animazioni in tempo reale, la memoria delle conversazioni, la collaborazione e il processo decisionale strategico. L'insieme di queste scoperte, effettuate attraverso la sperimentazione, sposta i confini del game design e dell'immersività di gioco.

Con i NEO NPC, i designer narrativi e dell'animazione di Ubisoft hanno unito l'affidabilità degli elementi di gioco scriptati al dinamismo delle interazioni spontanee dei giocatori, spingendo il futuro dello sviluppo dei giochi verso nuovi orizzonti.

Sfruttando la tecnologia AI di Inworld, il team narrativo di Ubisoft ha creato due NEO NPC, Bloom e Iron, che hanno una loro storia di fondo, una base di conoscenze e stili di conversazione diversi per rendere questi personaggi unici nell'universo della demo.

La tecnologia Inworld fornisce inoltre ai NEO NPC una conoscenza intrinseca dell'ambiente circostante e risposte interattive grazie all'LLM di Inworld. Audio2Face fornisce animazioni facciali e sincronizzazione labiale per i volti dei due NPC in tempo reale.

"L'intelligenza artificiale permetterà ai giocatori di vivere esperienze non ancora del tutto definite, con mondi più evoluti, personaggi ricchi di sfumature e narrazioni inedite e adattabili", ha dichiarato Guillemette Picard, Vicepresidente delle Tecnologie di produzione di Ubisoft. "La collaborazione con NVIDIA per la realizzazione del prototipo dei NEO NPC con la soluzione Audio2Face ci ha aiutato a migliorare la qualità delle immagini e a migliorare la qualità della narrazione".

"L'intelligenza artificiale è uno strumento potente che può migliorare notevolmente l'esperienza dei giocatori rendendo i giochi più dinamici, coinvolgenti e unici", ha aggiunto John Spitzer, vicepresidente di Tecnologie per gli sviluppatori e le performance di NVIDIA. "Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft per sfruttare la tecnologia NVIDIA ACE nel miglioramento dei personaggi digitali".

Guillemette Picard ha sottolineato che l'obiettivo dietro tutti i progetti di "Generative AI" di Ubisoft è dare valore al giocatore. "Il modo in cui abbiamo lavorato a questo progetto è sempre rivolto ai nostri giocatori e ai nostri sviluppatori", ha dichiarato Picard. "Con in mente il giocatore, sappiamo che gli sviluppatori e la loro creatività devono comunque guidare i nostri progetti. L'intelligenza artificiale generativa ha valore solo se ha valore per loro".

In pratica, ciò significa che le personalità di questi NPC non sono create da una macchina, ma da uno scrittore, che ne modella il carattere, il passato e lo stile di conversazione, che si evolve costantemente. La direttrice narrativa Virginie Mosser ha trascorso l'ultimo anno e mezzo a creare personaggi per il progetto NEO NPC e l'ha trovata un'esperienza gratificante, anche se totalmente nuova. "È molto diverso, ma per la prima volta nella mia vita, posso avere una conversazione con un personaggio che ho creato. Lo sognavo fin da quando ero bambina".

Ubisoft ha anche parlato dei paletti che ha studiato per evitare che tossicità e input inappropriati da parte del giocatore generino situazioni fuori controllo. "Abbiamo stabilito una distinzione tra il giocatore che si oppone all'NPC e lo insulta, in modo da poter individuare correttamente ciò che è tossico", spiega Ubisoft. Il modello viene quindi plasmato per reagire a tale tossicità in modo da non essere più collaborativo.

"Per noi è importante ribadire che questi personaggi non hanno il libero arbitrio", ha aggiunto Ubisoft. "Sono lì per svolgere un ruolo in una storia. Hanno un arco narrativo".

NEO NPC è solo un progetto prototipale e c'è ancora molta strada da fare prima che possa essere implementato in un gioco. L'obiettivo finale è far sì che si adatti sia ai progetti più piccoli che ai Tripla A (AAA). "Non è necessario essere uno sviluppatore AAA per integrare questa tecnologia e offrire ai giocatori una nuova esperienza", ha concluso Picard. "Ci sono tantissime possibilità di gioco con gli NPC NEO".