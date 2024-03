NVIDIA crede negli umani digitali, personaggi virtuali che prendono vita con l'IA

Non solo Blackwell, la GTC 2024 di NVIDIA è anche nuove tecnologie di intelligenza artificiale in grado di sfruttare appieno le capacità dell'hardware. Di particolare importanza è il lavoro che NVIDIA e società partner di vari settori stanno facendo nella creazione di avatar realistici e personaggi sempre più dinamici e interattivi nel gaming e non solo.

Abbiamo già parlato diverse volte della tecnologia NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), pensata per facilitare il lavoro degli sviluppatori nel dare vita agli esseri umani digitali: un'interazione con l'uomo non più dettata da script preimpostati, ma capace di evolversi in base alle richieste e al contesto, il tutto nel modo più naturale possibile.

Cuore di NVIDIA ACE sono diversi componenti: l'animazione facciale, alimentata da NVIDIA Audio2Face, e i discorsi, sostenuti da NVIDIA Riva, costituita dal riconoscimento vocale automatico (ASR) e dalla sintesi vocale (TTS). In questo modo gli sviluppatori possono creare avatar digitali con animazioni facciali il più possibili reali, in grado di sincronizzarsi con il parlato (e in più lingue).

NVIDIA ACE è una tecnologia modulare, la società statunitense l'ha infatti resa "spacchettabile" in microservizi che consentono l'esecuzione dei modelli su cloud e PC tenendo conto delle capacità delle GPU locali. A NVIDIA ACE si aggiungono, per creare i Digital Human, NVIDIA NeMo, che fornisce modelli linguistici di base e strumenti di personalizzazione, e la piattaforma NVIDIA RTX per il rendering in ray-tracing.

NVIDIA ha lavorato con sviluppatori come Hippocratic AI, Inworld AI e UneeQ, creando una serie di nuove demo. Hippocratic AI ha sviluppato un Agente Sanitario incentrato sulla sicurezza, potenziato da LLM, e specializzato per ogni attività. L'agente chiama i pazienti al telefono, segue l'andamento delle loro cure, impartisce istruzioni preoperatorie, esegue il processo di dimissione del paziente e molto altro ancora.

Per quanto riguarda i personaggi dei videogiochi, alla GTC 2024 è stata mostrata Covert Protocol, una nuova tech demo creata da Inworld AI in collaborazione con NVIDIA per mostrare il futuro delle interazioni in-game. Il motore AI di Inworld ha integrato NVIDIA Riva per un più accurato riconoscimento vocale e NVIDIA Audio2Face per ottenere espressioni facciali realistiche. Di seguito potete vedere il risultato:

Il motore di Inworld adotta un approccio multimodale alle prestazioni dei personaggi non giocabili (PNG), riunendo cognizione, percezione e sistemi di comportamento per una narrazione coinvolgente con personaggi renderizzati in RTX.

"La combinazione dei microservizi NVIDIA ACE e il motore di Inworld permettono agli sviluppatori di creare personaggi digitali che possano guidare narrazioni più dinamiche e interattive, aprendo nuove possibilità al modo in cui i giocatori decifrano, deducono e giocano", ha dichiarato Kylan Gibbs, CEO di Inworld AI.

Un altro gioco che mette in mostra la tecnologia è Unawake di RealityArts Studio e Toplitz Productions, basato su Unreal Engine 5, un nuovo titolo di azione e avventura che verrà lanciato entro la fine dell'anno con il supporto DLSS 3. Il video mostra NVIDIA Audio2Face in azione, mostrando l'interfaccia che permette di tracciare le emozioni provate dall'NPC durante il discorso.

Questi sono però solo alcuni esempi di quanto sta avvenendo dietro le quinte: NVIDIA assicura che "editori di tutto il mondo stanno valutando come NVIDIA ACE possa migliorare l'esperienza di gioco dei propri titoli".