Ubisoft amplierà il personale di Assassin's Creed del 40%, ottimi i risultati dei live-service

Nell'ultimo resoconto finanziario che conclude l'anno fiscale 2023, Ubisoft ha accennato ad alcuni dei suoi progetti futuri. In particolare, l'attenzione si concentrerà su Assassin's Creed il cui successo ha spinto l'editore ad ampliare il team che lavora al franchise del 40%. In crescita sono stati anche i titoli live-service.

Come abbiamo appreso nei mesi scorsi, Ubisoft ha effettuato una profonda revisione aziendale che ha portato alla cancellazione di diversi progetti, tre dei quali depennati a gennaio senza essere neanche annunciati. La decisione è avvenuta in seguito a una trimestrale piuttosto deludente che ha pesato su un periodo di incertezza economica per l'editore francese.

L'azienda aveva già premesso che si sarebbe concentrata sui franchise principali e tra questi vi è naturalmente Assassin's Creed. Il titolo, nell'ultimo anno, ha raggiunto un numero di utenti attivi superiore del 44% rispetto a Origins e del 19% rispetto a Odissey.

La società ha quindi annunciato che espanderà il team che lavora al brand del 40% nei prossimi anni. L'obiettivo è quello di rendere Assassin's Creed una colonna portante dell'azienda, mire che tutto sommato si erano già palesate in precedenza. La casa aveva già annunciato ben cinque progetti in sviluppo tra cui Assassin's Creed Mirage che rappresenta il nuovo capitolo della saga canonica previsto per quest'anno.

A segnare numeri incoraggianti sono stati anche i titoli con supporto pluriennale quali The Division 2 e Rainbow Six Siege. Il primo ha visto un aumento del 28% in termini di sessioni giornaliere giocate mentre il secondo un aumento del 30% delle ore giocate.

Il rapporto si è concluso con un accenno al modello free-to-play, sul quale l'azienda appare piuttosto cauta, pur sottolineando che anche XDefiant ha registrato risultati incoraggianti. Maggiori informazioni sul programma di quest'anno verranno rilasciate il prossimo 12 giugno, data in cui si terrà l'evento annuale Ubisoft Forward.