Skull and Bones ancora in ritardo e tre giochi cancellati: inizia così il 2023 di Ubisoft

Non è certo partito bene l'anno solare in casa Ubisoft. L'ultimo report finanziario porta cattive notizie e preoccupazioni per il futuro dell'editore francese, il quale ammette di trovarsi in un periodo denso di grandi sfide in un'industria che sta cambiando pelle, plasmata da "mega brand" e titoli di lunga durata trasversali tra pubblico, piattaforme e modelli di business.

"La nostra strategia nel corso degli scorsi 4 anni è stata quella di costruire live game a lunga durata e adattare i nostri franchise più forti, principalmente Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Ghost Recon, Rainbow Six e The Division, a questi trend convergenti per renderli dei brand davvero globali. Tuttavia, i giochi derivanti da questa fase di investimento devono ancora essere rilasciati, mentre i nostri più recenti lanci non hanno performato come da attese".

Ad aggravare la situazione il peggioramento delle condizioni macroeconomiche e l'andamento delle vendite di fine dicembre e inizio gennaio, con risultati sotto le previsioni per Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Just Dance 2023. In conseguenza di tutto questo, Ubisoft ha deciso di concentrare le risorse su alcuni filoni, cancellando tre giochi non ancora annunciati che si aggiungono ai quattro già depennati a luglio.

Insieme ad altre ad azioni di carattere finanziario, giunge la notizia di un nuovo rinvio dell'uscita di Skull and Bones, il titolo piratesco che avrebbe dovuto debuttare il 9 marzo. "I giocatori potranno scoprire la bellezza di Skull and Bones nella prossima fase beta. Il tempo aggiuntivo ha già dato i suoi frutti e ha apportato miglioramenti impressionanti alla sua qualità, come confermato dai playtest".

"Crediamo che i giocatori saranno positivamente sorpresi dalla sua evoluzione. Abbiamo deciso di posticipare la sua uscita per avere più tempo per mostrare un'esperienza molto più raffinata ed equilibrata e per creare consapevolezza. Skull and Bones uscirà ora all'inizio dell'anno fiscale 2023-24", il che significa probabilmente in primavera o estate, visto che l'anno fiscale della società partirà il 1° aprile 2023 e terminerà il 31 marzo 2024. Un anno fiscale che si preannuncia migliore di quello attuale, visto che in arrivo vi sono titoli come Assassin's Creed Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora.

L'editore francese si aspetta ora vendite nette per il Q3 2022 fiscale pari a 725 milioni di euro contro le previsioni iniziali fissate a 830 milioni di euro. L'anno nel complesso dovrebbe chiudersi con un calo delle vendite nette del 10%, rispetto a previsioni fissate su un +10%. Ubisoft, inoltre, ridurrà le spese di 200 milioni di euro nei prossimi due anni.