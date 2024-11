Tutto è Xbox, a parte il trasportino del gatto: Microsoft lancia la campagna 'Questa È una Xbox"

Con la nuova campagna "This Is an Xbox" Microsoft chiarisce che Xbox non è un dispositivo, ma un ecosistema che punta ad essere semplice e accessibile per tutti, da qualsiasi piattaforma possibile. Ragioni per cui Spencer ha ironizzato sul prezzo di PlayStation 5 Pro.

Per fugare i (pochi) dubbi rimasti, Microsoft ha lanciato una campagna per spiegare nel dettaglio cos'è una Xbox. E mentre l'azienda invita i giocatori ad espandere i propri orizzonti, Phil Spencer non resiste al lancio di una frecciatina nei confronti di PlayStation 5 Pro.

Microsoft ha pubblicato un simpatico video in cui, nella sostanza, spiega che qualsiasi dispositivo può considerarsi una Xbox attraverso il semplice supporto dell'ecosistema. E non parliamo solo di dispositivi complessi come smartphone o laptop, ma anche una smart TV o una chiavetta per lo streaming come l'Amazon Fire TV Stick possono essere una Xbox.

Naturalmente, il tutto passa per il cloud gaming che consente di eseguire i giochi in remoto, bypassando l'elaborazione in locale. Concettualmente, quindi, qualsiasi piattaforma che consenta di accedere a Xbox Cloud Gaming è individuabile come una Xbox.

Il messaggio di Microsoft è chiaro: Xbox non è più una piattaforma, un dispositivo definito, ma un ecosistema che rompe le "barriere hardware" per arrivare al maggior numero di utenti possibile, attraverso qualsiasi pezzo di elettronica che lo consenta.

"In Xbox, stiamo costruendo un futuro definito dalle scelte dei giocatori, in cui le persone possono giocare ai loro titoli preferiti, scoprire nuove avventure e connettersi con gli amici, ovunque e nel modo in cui amano giocare. Crediamo, inoltre, che il gaming debba essere semplice e accessibile a tutti, quindi, che tu abbia una console Xbox, giochi su PC, con Samsung Smart TV , dispositivi portatili, telefoni cellulari, Amazon Fire TV o un visore Meta Quest, con Game Pass Ultimate puoi giocare con Xbox" recita il post sul blog di Xbox.

Nel frattempo, Phil Spencer non si è risparmiato una frecciatina sul tanto discusso prezzo di PS5 Pro. Le parole del vertice Microsoft non esprimono solo il dissenso verso il costo della console, ma più in generale verso l'intero approccio di Sony. D'altronde, Microsoft non ha in programma alcun aggiornamento mid-gen per Xbox Series X, ma va detto che è proprio questa una delle ragioni che ha consentito a Sony di proporre un prezzo fuori scala.

"Per raggiungere nuovi giocatori dobbiamo essere creativi e adattarci a nuovi modelli di business, nuovi dispositivi, nuovi modi per accedere alle esperienze. Non faremo crescere il mercato con console da mille dollari" ha dichiarato Spencer nell'intervista rilasciata a Bloomberg in cui ha spiegato che il capitolo acquisizioni non è completamente chiuso.