Toys for Bob: lo studio di Crash Bandicoot e Spyro ha un accordo con Microsoft ora che è indipendente

Stando a quanto riferito da Jez Corden di Windows Central, Toys for Bob avrebbe raggiunto un accordo con Microsoft per la pubblicazione del suo primo gioco da studio indipendente, dopo la separazione da Activision e Xbox. Sarebbe stato direttamente Matt Booty a riferirlo.

A seguito dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, lo studio che in passato si è occupato di Crash Bandicoot e Spyro ha visto il team ridursi notevolmente in un round di licenziamenti che ha coinvolto 1.900 dipendenti tra Xbox e Activision Blizzard.

A quel punto, per evitare la chiusura definitiva, Toys for Bob è tornato ad essere uno studio indipendente. Tuttavia, la software house aveva annunciato che probabilmente avrebbe continuato a lavorare a stretto contatto con il gruppo di Microsoft e sembra che l'accordo sia arrivato in tempi piuttosto rapidi.

"Durante un incontro pubblico descritto da fonti vicine all'evento, una persona dello staff ha chiesto informazioni in merito a Toys for Bob, dal momento che erano diventati indipendenti da Microsoft e Activision" ha riferito Corden a Windows Central. "Lo studio è stato irremovibile sulla scelta di mantenere unito il team e sul fatto di tornare allo stile dei loro giochi passati".

"Microsoft ha fatto riferimento al modo in cui hanno realizzato Twisted Pixel in passato, come opzione alternativa alla chiusura dello studio. Matt Booty, ora a capo della divisione contenuti di Xbox, avrebbe affermato che è stato raggiunto un accordo tra Xbox e Toys for Bob per il loro primo gioco come studio indipendente. Tuttavia, non ha descritto esattamente cosa sarà, anche se ha detto qualcosa del tipo – sto parafrasando – 'sarà simile ai giochi che Toys for Bob ha realizzato in passato'"