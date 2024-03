Toys for Bob: lo studio di Spyro e Crash Bandicoot tornerà indipendente, ma col supporto di Microsoft

A seguito degli 86 licenziamenti, ovvero oltre la metà della forza lavoro, operati da Microsoft all'interno di Toys for Bob, la software house ha annunciato che tornerà ad essere indipendente. Lo studio di Spyro, Crash Bandicoot e Skylanders si separerà dalla casa madre per tornare ad essere "più piccolo e agile".

A tal proposito, la software house ha ricordato i suoi primi titoli degli anni '80 e '90, veri e propri successi come Star Control. Al momento, l'accordo è ancora in fase di definizione, anche se abbiamo la quasi certezza che le IP di prestigio rimarranno nelle mani di Microsoft e non sappiamo se e quando rivedremo nuove produzioni di quei franchise.

Dal canto suo, Toys for Bob ha affermato che non c'è alcun rancore nei confronti di Microsoft, probabilmente consapevole dei cambiamenti subiti dal mercato e dall'industria in generale, né verso Activision. Le due entità "sono state estremamente favorevoli alla nostra nuova direzione e siamo certi che continueremo a lavorare a stretto contatto". Inoltre, è già in fase di valutazione la collaborazione proprio con Microsoft.

Lo studio ha anche fatto sapere che sta già lavorando a un nuovo gioco, anche se non ha condiviso alcuna informazione in merito. Un portavoce ha chiarito che non vi saranno annunci ufficiali per un po'. Naturalmente, la speranza è che questo possa essere un rilancio per lo studio così che possa crescere e tornare a produrre giochi di alto profilo.