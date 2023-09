Total War Pharaoh: ecco la data di uscita, il nuovo trailer sulla campagna e altro ancora

Total War: Pharaoh sarà disponibile in formato digitale l'11 ottobre 2023, con una Limited Edition fisica che arriverà in Europa il 23 ottobre 2023. L'edizione limitata includerà pacchetti estetici e un poster a doppia faccia con una cartina stilizzata della mappa e i ritratti dei celebri leader delle fazioni.

I giocatori potranno immergersi nei turbolenti eventi del periodo del Nuovo Regno egizio, dove determineranno il destino di tre grandi popoli - gli Egizi, gli Ittiti e i Cananei - che lottano per la sopravvivenza durante il cataclisma dell’età del bronzo.

Effettuando la prenotazione, i giocatori potranno accedere a una serie di bonus per early-adopter, tra cui la possibilità di partecipare a un fine settimana di accesso anticipato e quella di ottenere i pacchetti estetici Avatar of the Gods e Heart of the Shardana.

Il fine settimana di Accesso anticipato consente di provare il nuovo RTS da venerdì 29 settembre a lunedì 2 ottobre. Sarà possibile affrontare 60 turni della campagna strategica con la possibilità di rigiocare illimitatamente entro il periodo di tempo.

Come da tradizione per la serie Total War, anche Pharaoh sarà composto da 2 parti: una campagna a turni in un mondo aperto, con attività di gestione della nazione, diplomazia ed esplorazione, e intense battaglie tattiche in tempo reale con migliaia di soldati coinvolti contemporaneamente. I giocatori interagiranno con 3 culture uniche dell'età del bronzo: Egizi, Ittiti e Cananei e potranno scegliere uno dei loro leader storici per comandare i propri eserciti. Allo stesso tempo, ci saranno 19 divinità tra cui scegliere, distribuite in ciascuno dei pantheon culturali.

Il tutto si svolgerà su una mappa di grandi dimensioni che abbraccia i ricchi centri culturali dell'Egitto, di Canaan e dell'Anatolia. Per la prima volta, si potranno personalizzare alcuni aspetti della campagna come le posizioni iniziali casuali per tutte le fazioni, le impostazioni dettagliate delle risorse, la possibilità di giocare con i disastri naturali e altro ancora.

Non mancheranno improvvisi e drammatici cambiamenti climatici, come piogge torrenziali e tempeste di sabbia, e tutto questo avrà un impatto sulla battaglia e sul terreno circostante. Per altri dettagli vi rimandiamo a questo indirizzo.