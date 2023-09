XDefiant è stato rimandato (ancora): Xbox e PlayStation non lo approvano

Ubisoft ha reso noto che XDefiant è stato nuovamente rimandato e la data di rilascio rimane incerta. Il problema sarebbe legato all'approvazione di Microsoft e Sony per le loro rispettive console a causa di problemi gravi non ancora risolti con il gioco.

In sostanza, all'ultima richiesta di certificazione l'esito è stato "Not Pass" il che impedisce a Ubisoft di determinare una precisa data per il rilascio. Questo perché, ogni volta che la richiesta non viene accolta, gli sviluppatori devono lavorare per correggere il gioco e far sì che rispetti i requisiti imposti dai due produttori.

"Alla fine di luglio abbiamo iniziato questo processo, ma solo a metà agosto abbiamo ricevuto la prima risposta che è stato un 'Not Pass'. Se il gioco fosse stato approvato, saremmo stati in grado di rilasciarlo per fine agosto. Ma non è stato così e quindi abbiamo investito le ultime 3-4 settimane per risolvere questi problemi e prepararci per una nuova richiesta" ha scritto Mark Rubin, produttore esecutivo del gioco, sul sito di Ubisoft.

I problemi principali sono sostanzialmente due: al momento su console il gioco non supporta alcune funzionalità di Xbox e PlayStation, tra cui lo sblocco dei trofei/obiettivi, ritenuto importante da ambedue le aziende. Inoltre, il gioco presenterebbe bug gravi e performance inadeguate rispetto agli standard minimi imposti dalle piattaforme.

Rubin ha poi spiegato gli scenari che potrebbero presentarsi alla prossima richiesta. Nel caso in cui il gioco non dovesse essere approvato, allora la data per il rilascio rimarrà da definire. In caso contrario, l'approvazione può avvenire in due modi: "pulita", ovvero senza necessità di ulteriori interventi, o "Conditional Pass" e quindi a condizione che la software house rilasci una patch del day 1 per risolvere i problemi rimanenti.

Se dovesse ricevere il primo tipo di approvazione, il gioco dovrebbe risultare accessibile già per la fine di settembre. Nel secondo caso, invece, allora il rilascio sarà rimandato tra l'inizio e la prima metà di ottobre. In conclusione, il destino di XDefiant è ora nelle mani di Sony e Microsoft, anche se sta a Ubisoft rispettare i criteri per la pubblicazione.

Il titolo, originariamente presentato come Tom Clancy's XDefiant, è uno sparatutto 6v6 che raccoglie numerosi personaggi iconici dall'intero universo Ubisoft basato sui libri di Tom Clancy, appunto. Nel gioco, infatti, sono presenti diversi operatori tratti da Rainbow Six Siege, The Division, Splinter Cell e Ghost Recon. Si tratta di un titolo molto atteso dai fan degli fps, soprattutto in considerazione del fatto che sarà un free-to-play e quindi accessibile gratuitamente.