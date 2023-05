Pharaoh: annunciato un nuovo capitolo di Total War

SEGA Europe e Creative Assembly hanno appena annunciato Total War: Pharaoh, con data di rilascio al prossimo mese di ottobre. Il Faraone è morto e i popoli dell'Egitto, della Cananea e dell'impero ittita chiedono a gran voce una nuova guida. Molte persone desiderano il potere e il trono, ma il percorso per diventare Faraone è pericoloso. Come leader di queste grandi nazioni, il giocatore dovrà resistere al collasso della società, affrontare disastri naturali e combattere per proteggere il popolo dagli invasori provenienti da terre lontane.

Si potrà scegliere tra otto leader di fazione provenienti da tre ricchi poli culturali. E non mancherà, come sempre in Total War, di scegliere la propria strada, sia che si abbia in programma di affascinare le corti con impareggiabile diplomazia, di caricare in battaglia con piglio autoritario o seminare il caos in guerra.

Total War: Pharaoh sarà così un viaggio per diventare Faraone, mentre si scopre l'Antico Egitto all'apice della sua potenza. Dalle fertili rive del fiume Nilo ai deserti aridi e battuti dal vento della Penisola del Sinai e ai dirupi montuosi dell'antica Anatolia, questa rivisitazione visiva punta a far rivivere la bellezza e la brutalità dell'epoca più tumultuosa dell'Antico Egitto.

Gli eserciti nemici non sono le uniche sfide da superare sul campo di battaglia perché ci saranno anche improvvisi e drammatici cambiamenti di condizioni atmosferiche, come temporali e tempeste di sabbia, così come il cambiamento delle maree che possono incidere sulle sorti di una battaglia. Bisogna fare attenzione anche alla minaccia del fuoco: le fiamme possono avvolgere gli scontri mentre divampano e si diffondono sul campo di battaglia bruciando le foreste e danneggiando le fondamenta degli insediamenti nemici.

Creative Assembly introduce anche un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione per la campagna, come posizioni di partenza casuali per tutte le fazioni, impostazioni dettagliate delle risorse, la possibilità di attivare i disastri naturali e altro ancora. I giocatori potranno così determinare se aumentare i rischi per una sfida aggiuntiva o rendersi la vita più semplice.