Tom Clancy's Rainbow Six Siege anche su PS5 e Xbox Series X in 4K a 120 fps

Quello di Tom Clancy's Rainbow Six Siege è un fenomeno che ha conquistato più di 60 milioni di giocatori. Lo sparatutto competitivo di Ubisoft continua a viziare la sua community con nuove stagioni di contenuti e l'ultima di esse vede protagonista Sam Fisher, iconico volto della serie Splinter Cell. Niente male per un gioco del 2015, che tuttavia si appresta a inaugurare il suo secondo ciclo vitale in occasione del debutto della next-gen.

Rainbow Six Siege sbarca sulla next-gen con un upgrade gratuito

Le ultime novità inerenti a Rainbow Six provengono dall'evento Ubisoft Forward, lo stesso che ci ha presentato il famigerato remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.

Dopo aver annunciato il campionato della Rainbow Six World Cup - che coinvolgerà ben 45 nazionali, tra cui l'Italia - il colosso francese ci ha parlato del futuro del gioco in vista della nuova generazione di console. Proprio così, lo shooter strategico sarà disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X (e Series S) entro la fine dell'anno.

Entrando nel dettaglio, Tom Clancy's Rainbow Six Siege girerà a 120 fps e in 4K con render scaling. Verrà riproposto sulle future console con una nuova edizione - presumibilmente in formato digitale e retail - allo stesso prezzo della versione attuale. Cosa più importante: gli attuali possessori del gioco su PS4 e Xbox One potranno effettuare il passaggio gratuito alla versione next-gen, mantenendo i propri progressi e i contenuti sbloccati.

Il gioco sarà cross-gen, pertanto gli utenti delle console di nuova generazione potranno giocare con quelli delle attuali piattaform, rimanendo nella stessa famiglia di dispositivi (PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X); naturalmente, il multiplayer cross-platform non coinvolgerà l'utenza PC.

Operation Shadow Legacy ora disponibile: arriva Sam Fisher

Dallo scorso giovedì, ricordiamo, i giocatori di Rainbow Six Siege hanno accesso alla nuova Operation Shadow Legacy, la terza stagione competitiva dell'Anno 5, che introduce un nuovo personaggio giocabile e una versione rivisitata della mappa Chalet. Daremo così il benvenuto a Sam Fisher, per la gioia dei fan di Splinter Cell.

"L'assalitore Zero, ossia Sam Fisher, è equipaggiato con un nuovo gadget, il lanciatore Argus, dotato di speciali telecamere in grado di perforare le pareti e consentire la visualizzazione di entrambi i lati. Queste telecamere vengono lanciate per perforare pareti normali o rinforzate, finestre e botole, oppure per attaccarsi a qualsiasi superficie. [...]", così il comunicato descrive le abilità del nuovo operatore. Nel loadout troviamo un fucile d'assalto SC3000K e un'arma da mischia, il Karambit.

La Stagione 3 introduce anche una serie di novità sul fronte del gameplay, come un nuovo gadget secondario (la carica d'irruzione pesante) e una nuova gamma di rinforzi. Arriva inoltre un sistema di ban delle mappe, così come alcuni miglioramenti indirizzati al sistema di ping.

Per quanto concerne il nuovo Pass Battaglia, questo sarà disponibile dal 19 ottobre.