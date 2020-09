Stadia e xCloud su App Store? Apple apre (uno spiraglio), Microsoft non risparmia critiche

Nel pieno della diatriba legale con Epic Games, Apple ha pubblicato alcune revisioni alle linee guida che gli sviluppatori devono seguire per vedere approvate le loro app sull'App Store di iOS e iPadOS. L'azienda modifica di tanto in tanto queste linee per adeguarsi ai mutamenti del mercato, e di fatti in questa tornata c'è una novità, ossia la possibilità di offrire agli utenti servizi di gaming in streaming.

Fino a oggi i servizi come Google Stadia, Microsoft xCloud e Nvidia GeForce Now non erano disponibili su piattaforma iOS/iPadOS perché le linee guida non lo consentivano in alcun modo: Apple disse che ciò era dovuto al fatto che non avrebbe potuto approvare i giochi offerti su tali piattaforme. Ora l'azienda ha fatto un'apertura, ma potremmo definirla una "falsa apertura" o "un'apertura a metà" (ad essere buoni!).

Le nuove regole impongono infatti che ogni gioco proposto da questi servizi cloud sia presente individualmente sull'App Store, in modo che Apple possa analizzarlo per approvarlo. Di conseguenza Google, Microsoft e Nvidia potranno pubblicare formalmente i loro servizi sull'App Store, ma dovranno far sì che i giochi disponibili siano presenti anche su App Store come singole app. Inoltre, dovranno permettere agli utenti di autenticarsi al servizio dall'app, il che significa che Apple incamererà il 30% degli abbonamenti. Richiesto, inoltre, il supporto a "Sign in with Apple" (Accedi con Apple).

La novità difficilmente porterà Stadia, GeForce Now o xCloud su App Store (a meno che le rispettive aziende non siano pronte a farsi andare bene i compromessi), in quanto i paletti appaiono troppo rigidi e difficilmente aggirabili, tanto che Microsoft non ha perso tempo per criticare aspramente la nuova politica di Apple. "Questa rimane una cattiva esperienza per i clienti. I giocatori vogliono entrare direttamente in un gioco dal loro catalogo personalizzato all'interno di un'app come fanno per i film o per le canzoni, e non essere forzati a scaricare oltre 100 app per giocare singoli titoli dal cloud. Siamo impegnati a mettere i giocatori al centro di tutto ciò che facciamo, e fornire una grande esperienza è il cuore di questa missione".

La casa di Redmond non ha commentato il resto dei paletti, ma chiaramente anche le altre imposizioni probabilmente non le andranno a genio, dato che nella querelle tra Apple ed Epic Games l'azienda ha dato sostegno alla software house di Fornite.