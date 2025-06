The Witcher 4: priorità alle console nello sviluppo del gioco, ma Xbox Series S potrebbe faticare

The Witcher

CD Projekt Red ha svelato i primi dettagli tecnici su The Witcher 4, dichiarando che l'obiettivo è garantire 60 fps su console. Tuttavia, raggiungere questo traguardo sarà particolarmente complesso su Xbox Series S. Il team ha adottato un nuovo approccio "console-first" per evitare i problemi avuti con Cyberpunk 2077.

CD Projekt Red ha discusso pubblicamente delle sfide tecniche legate allo sviluppo di The Witcher 4, durante un'intervista concessa a Digital Foundry in occasione del recente evento State of Unreal. Nonostante il gioco sia ancora a diversi anni dal rilascio, gli sviluppatori hanno iniziato a delineare l'ambizioso obiettivo di ottenere una fluidità a 60 fps sulle console di attuale generazione.

La tech demo mostrata, basata sull'ultima versione del motore grafico Unreal Engine 5.6, è stata eseguita su una PlayStation 5 con ray tracing attivo. Tuttavia, CD Projekt ha chiarito che non si trattava di una versione giocabile del titolo, bensì di una rappresentazione visiva di ciò che il team intende raggiungere su console standard.

Charles Tremblay, vicepresidente della divisione tecnologica dello studio, ha spiegato che The Witcher 4 sarà sviluppato con un approccio console-first, un netto cambiamento rispetto alla tradizionale strategia PC-first adottata nei titoli precedenti. Secondo Tremblay, questo nuovo metodo dovrebbe aiutare a evitare i gravi problemi di prestazioni che avevano afflitto le versioni console di Cyberpunk 2077, in particolare su PlayStation 4 e Xbox One.

Nonostante la volontà di assicurare un'esperienza fluida su PS5, l'obiettivo si presenta molto più arduo su Xbox Series S. Tremblay ha ammesso che raggiungere i 60 fps sulla console meno potente di Microsoft sarà "estremamente difficile", e che il team è ancora alla ricerca della giusta soluzione tecnica per farcela. Una sfida, questa, non nuova all'industria: anche titoli recenti come Baldur's Gate 3 hanno faticato ad arrivare su Series S a causa delle limitazioni hardware e delle richieste imposte da Microsoft, che obbliga la parità tra Series X e Series S, ovvero con caratteristiche equivalenti su entrambe le console, a eccezione della risoluzione.