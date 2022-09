The Witcher 3 next-gen uscirà a fine 2022. CD Projekt pensa a nuovi giochi per il franchise

Solo due giorni fa abbiamo assistito al reveal della prima espansione di Cyberpunk 2077, progetto con il quale CD Projekt RED spera di riconquistare il cuore dei giocatori. C'è però un altro grande franchise che sta tenendo impegnati i ragazzi del team polacco: parliamo ovviamente di The Witcher, serie RPG che, stando ai piani della software house, si appresta a tornare con una nuova edizione del mai troppo lodato Wild Hunt. A tal proposito, ci sono delle buone notizie.

The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X|S entro fine anno

Poche ore fa, in occasione di un meeting con gli investitori, Adam Kiciński ha assicurato i suoi collaboratori circa l'imminente lancio di The Witcher 3: Wild Hunt sulle console di ultima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X|S). Come dichiarato dal presidente e CEO di CD Projekt, gli sviluppatori stanno ultimando i lavori sulla versione next-gen del terzo capitolo e ha ribadito che il gioco verrà rilasciato nel corso del quarto trimestre 2022.

In parole povere, The Witcher 3 sbarcherà sulle ammiraglie di Sony e Microsoft entro la fine dell'anno. Un'ottima notizia per coloro che temevano un altro rinvio dell'edizione next-gen: ricordiamo infatti che l'uscita del gioco era originariamente prevista per gli ultimi mesi del 2021, lancio poi rimandato "fino a nuovo avviso" dalla compagnia di Varsavia.

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S erano in lavorazione presso Saber Interactive, ma lo scorso aprile - quando è stato annunciato il suddetto rinvio - CD Projekt RED ha deciso di affidare il progetto ai suoi studi interni. In tale occasione, la software house ha smentito le voci che descrivevano la presunta situazione "infernale" in cui versava il progetto.

Tra le novità dell'edizione next-gen non troveremo solo un corposo aggiornamento del comparto grafico, ma anche nuovi contenuti di gioco ispirati alla popolare serie Netflix.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, The Witcher 3: Complete Edition potrà essere acquistato separatamente, mentre gli utenti che possiedono il gioco originale su PlayStation 4, Xbox One e PC potranno effettuare un upgrade gratuito alla nuova versione.

CD Projekt: nuovi giochi in arrivo per la serie The Witcher

A marzo, CD Projekt RED aveva annunciato ufficialmente il quarto capitolo della serie The Witcher. Il prossimo episodio, attualmente in fase di sviluppo, inaugurerà "una nuova saga per il franchise" e ufficializzerà il passaggio dal REDengine al più versatile Unreal Engine 5 di Epic. Ebbene, durante l'ultima riunione con gli investitori Kiciński ha menzionato il nuovo gioco del franchise, affermando che non è l'unico in lavorazione presso CD Projekt.

"La prima saga era composta da tre giochi, quindi ora stiamo pensando a più di un titolo", ha detto Adam Kiciński rivolgendosi ai partner. "Ma siamo ancora nella fase di pre-produzione del primo capitolo della seconda saga di The Witcher". Il dirigente di CDPR ha lasciato intendere che l'attesa per il prossimo episodio del franchise è ancora lunga, ma anche che verrà inaugurata a tutti gli effetti una nuova trilogia - o una quadrilogia, per quanto ne possiamo sapere.

Tutto ciò che sappiamo sul prossimo episodio del popolare action RPG è che non s'intitolerà The Witcher 4, perché, come spiegava Marcin Iwinski nel 2017, "The Witcher è stato concepito come una trilogia e come tale non può avere una quarta parte, no?".